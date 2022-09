‚Druhé kolo je úplně zbytečné.‘ Žokej Váňa opět neuspěl ve volbách do Senátu

Před šesti lety prohrál ve druhém kole, tentokrát nepostoupil ani z prvního. Žokej Josef Váňa neuspěl ani při svém druhém pokusu o zvolení do Senátu. Přitom začátek sčítání působil, že by s postupem do druhého kola neměl mít problém. „Ze začátku to vypadalo, že vyhraju o hlavu, a nakonec jsem o krk prohrál,“ komentuje výsledek v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha/Plzeň 7:00 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Váňa už znovu do Senátu kandidovat neplánuje | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Profimedia

Výsledek je jasný, těsně jste nepostoupil do druhého kola senátních voleb. Jak se cítíte?

No tak ze začátku to vypadalo velmi nadějně, pak se to začalo zhoršovat. No a nakonec to bylo asi spíš o kamarádství se starosty. Jinak řečeno – ze začátku to vypadalo, že vyhraju o hlavu, a nakonec jsem o krk prohrál. I tak bych chtěl poděkovat voličům, bylo jich přes osm tisíc, že mi ten hlas dali. Říkal jsem, že u všech, kterým jsem podal ruku a podíval se jim od očí, bych určitě dodržel vše, co jsem jim slíbil. Teď už je to ale všechno bezpředmětné.

Ale i tak se budu na všech úrovních snažit tlačit to, že když se valorizace změní, aby se nám důchodcům přidalo. A mrzí mě to, že sebrali sportovní agentuře 2,5 miliardy. Co teď ty děti chudáci? A rodiče jejich? Být senátorem, tak bych takové nesmysly určitě nepodpořil.

První tři místa jsou velmi těsně u sebe. Mrzí vás, že je to právě takto natěsno?

Spíš mě mrzí to, že budou další volby. A myslím si, že je docela nesmysl, že když dneska běžím maraton a vyhraju ho, tak proč bych musel za týden dokazovat, že ho vyhraji zase? Ale to už je dáno vůbec celým tím nechutným volebním systémem u nás.

Jak to myslíte?

No tak, že to druhé kolo je úplně zbytečné.

Tak, že by stačilo jedno kolo?

No tak určitě. Ať vyhraje vítěz. Kdo vyhrál, ať bere. Podle mě je to jenom otravování lidí a zbytečné vyhazování peněz. Protože do toho druhého kola většinou přijde jen dvacet až třicet procent lidí, že jo?

Říkal byste to, i kdybyste neskončil na třetím, ale na druhém místě?

Určitě. Já tohle v sobě nesu už od voleb před šesti lety, kdy se něco podobného také stalo. Když vyhrál Naxera, tak ať je senátorem. A hotovo.

Sám jste vzpomněl volby před šesti lety, kdy jste kandidoval v karlovarském obvodu. Proč jste tentokrát obvod změnil?

Protože mám spoustu kamarádů nejen v Plzni, ale i v jejím okolí. A nejenom koňařů, ale i náměstků primátora. S Romanem Zarzyckým jsme supr kámoši, ten mě do toho přemlouval. Já jsem do toho nechtěl jít, protože si myslím, že jsem člověk, který se umí uživit i bez politiky. Zkusili jsme to, myslím, že jsme pro to udělali vše s celým mým volebním štábem, se kterým jsme jezdili po městečkách a vesnicích v celém mém volebním regionu. Stálo nás to spoustu času a úsilí. Ale aspoň jsem se potkal se spoustou lidí, kteří mi přáli, abych to vyhrál.

‚Měl bych toho nechat‘

Po volbách před šesti lety jste řekl: prohrál jsem nezkušeností a hloupostí. Vyvaroval jste se těmto chybám?

Tak teď jsem nepostoupil do druhého kola. Ale samozřejmě jsme měli pro druhé kolo připravenou větší, propracovanou kampaň. Daleko lepší než před šesti lety, kdy to byl naprosto amatérský pokus, který nevyšel.

Proč jste neměl tu kampaň připravenou už pro první kolo?

Myslím si, že jsme pro to udělali maximum. No holt lidi rozhodli, tak je to, jak rozhodli voliči. S tím se nedá nic dělat.

Co teď bude váš další krok? Plánujete další kariéru v politice?

Ne, to ne. U nás jsem se dostal znovu do zastupitelstva, kde jsem byl dvacet let místostarostou. Teď už určitě místostarostou nebudu. Jsem radní v Karlovarském kraji, byl jsem radním pro sport, teď jsem v opozici. Ale myslím si, že věk už pomalinku říká, že bych toho měl nechat.

Takže další kandidaturu do Senátu už neplánujete?

Já bych řekl, že ne.