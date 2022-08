Kdysi to býval největší hrad na Moravě. Dnes Lukov křísí k životu děti z Hnutí Brontosaurus

Stovky tun kamení a hlíny už přemístili dobrovolníci, kteří opravují zříceninu hradu Lukov na Zlínsku. Kdysi ho vlastnil i Karel IV. Stavba byla největším hradem na Moravě. Poté zchátral a téměř zmizel v lesním porostu. Před čtyřiceti lety začalo jeho velké znovuzrození díky členům Hnutí Brontosaurus. Na hrad se zaměřuje další díl seriálu Utajené krásy Česka. Lukov 21:43 7. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrad Lukov | Foto: Tomáš Fránek

Skupinka dětí a jejich vedoucích v kbelících přenáší kameny z velké hromady k nově budované hradbě v prostorách takzvaného dolního hradu.

„Minulý rok kluci dolovali z hradního příkopu všechno, co tam kdy bylo. Velké obrovské kameny se potom hrnuly sem. Museli jsme si pomáhat i motorovým túčkem. Některé kameny by totiž neunesli ani dva lidi,“ popisuje obnovu gotického hradu Lukov v jihozápadní části Hostýnských vrchů jeden z instruktorů přezdívaný Sancho.

„Výjimkou nebylo ani to, kdy bylo třeba zvedat obrovské kameny pomocí lešení ve čtyřech lidech,“ dodává se smíchem.

Stavba středověké zdi

Na původním půdorysu aktuálně vzniká hradba, která je dlouhá přibližně dvacet metrů.

„Nejdříve se tady nazdí líc. To dělá pan mistr Holý. Pak se leje vana. Do ní se pak naházejí šutry a udělá se vnitřek zdi, která je až dva metry široká,“ vysvětluje stavební práce vedoucí historického kroužku Hraničáři Petr Kadlec.

Kluci Hugo, Kryštof a Filip, kteří s kamením pomáhají, si na namáhavou práci nestěžují. „Po několika dnech jsme ale rádi za přestávku,“ připouštějí. „Je to náročné. Práce je těžká. Ale s kamarády je to docela sranda. A když máme dva dny práce, jeden den volna, zvládnout se to dá,“ dodávají.

O brigádníky není nouze

Přidává se k nám předseda Spolku přátel hradu Lukov Jiří Holík a vede nás po mostě přes hluboký hradní příkop ke vstupní věži. „Horní hrad už prošel kompletní stavební obnovou. Na západní straně hradu jsme dokončili dostavbu hradby. Tím vlastně zakončíme veškeré práce v prostoru horního hradu,“ pochvaluje si, zatímco otevírá bránu na západní parkán.

„V průběhu tří let jsme tu prováděli nejvýznamnější práce tohoto období. Hlavním úkolem bylo vyzdít hradbu, která tady chyběla. Je to jedno z nejatraktivnějších míst. Je tu krásný výhled,“ ukazuje do dáli.

O brigádníky není nouze. „V průběhu dvou letních měsíců se tady vyměňují turnusy Hnutí Brontosaurus. Za sebou teď máme tři turnusy. Vystřídalo se na nich průměrně patnáct až dvacet účastníků,“ říká s úsměvem Jiří Holík.

Kromě romantických kulis hradeb a věže nabízí Lukov turistům i několik archeologických expozic. Členové spolku pak plánují například vybudování přírodního amfiteátru.