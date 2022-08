Lesní samoobslužný bar. Jsme nadšené z té důvěry lidem, oceňují návštěvnice Kačenčina šenku

Důvěra mezi lidmi stále existuje. Přesvědčil se o tom reportér Radiožurnálu, když na severní trase Stezky Českem přišel v Orlických horách do samoobslužného lesního baru. Nápoje a drobné jídlo jsou k dispozici pro okolojdoucí turisty i okolojedoucí cyklisty. Provozovatel zkrátka věří, že lidé podle ceníku poctivě zaplatí do kasičky. A minimálně v Orlických horách to funguje.

Stezka Českem 19:43 4. srpna 2022