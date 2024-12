Americké volby pro nás byly z hlediska bezpečnosti důležitější než naše vlastní, soudí Klvaňa

Už za necelý měsíc se do Bílého domu vrátí Donald Trump. „Americké sebevědomí dostalo velkou ránu. Nikdy si nepřipouštěli, že by neměli být lídrem západního svobodného světa. Několik ran, jako bylo 11. září, hospodářská krize nebo epidemie covidu-19, ale odhalily zranitelnost Spojených států. Zvenčí i vnitřně,“ míní v podcastu Chyba systému Českého rozhlasu Plus politolog Tomáš Klvaňa z New York University v Praze. Chyba systému Praha 0:15 28. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Z hlediska naší bezpečnosti ale pro nás byly americké volby důležitější než naše vlastní,“ míní Klvaňa | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Koláž Český rozhlas

„Základním tématem současné americké politiky je snaha totálně přeměnit institucionální podobu země. Republikáni cíleně oslabují demokratické instituce a politizují ty, které měly být nepolitické. A některé chtějí odstranit úplně. A to se na systému opravdu velmi podepíše,“ podotýká Klvaňa.

Poukazuje také na to, že vůbec poprvé v historii průzkumů si současná generace Američanů myslí, že se jejich děti budou mít hůře než oni. „To je velká proměna jinak optimistického amerického života. A vede to k radikalizaci politiky, ať už vlevo, nebo napravo,“ uvádí.

Končící prezident Joe Biden byl podle Klvani velmi úspěšný a ekonomika pod jeho vedením prošla oživením. I přes rozdělení americké společnosti se mu podařilo prosadit zákony, které významně ovlivní budoucnost amerického hospodářství a přinesou investice do technologií.

„Ale problém je inflace. Zdaleka ne tak vysoká jako u nás v Evropě, ale Američané na ni nejsou zvyklí. Za kafe, koblihu a džus jsem vždycky platil tak osm deset dolarů. Dnes 24,50. To je opravdu znatelný růst cen běžného zboží,“ popisuje Klvaňa.

Právě inflaci považuje za hlavní důvod vítězství Donalda Trumpa, přestože celkově byl historicky nejméně populárním americkým prezidentem. Joe Biden ho ovšem v některých momentech překonával a jeho viceprezidentce Kamale Harrisové se od něj nepovedlo odpoutat.

„Z hlediska naší bezpečnosti ale pro nás byly americké volby důležitější než naše vlastní,“ dodává politolog s tím, že dění ve Spojených státech dopadá i na Evropu.

Simpsonovi zchudli

Komentátor David Klimeš k tomu podotýká, že Trump posbíral hlasy lidí nespokojených s drahotou, jeho slibované zavádění a zvyšování cel ale ceny dále zvýší. A zkušenost z Trumpova prvního funkčního období ukazuje, že to neprospěje ani americké obchodní bilanci.

Novinářka Apolena Rychlíková připomíná populární seriál Simpsonovi, který v době svého vzniku zachycoval průměrnou americkou rodinu s domkem na předměstí, dvěma auty, třemi dětmi, ženou na mateřské a pracujícím mužem se spíše nižšími příjmy.

„Takhle by to dnes už nemohlo vypadat. Když modelovali, jak by dnes Simpsonovi vypadali, tak by určitě neměli dvě auta, protože s tím jedním platem by nemohli,“ upozorňuje Rychlíková.

Realitu na hony vzdálenou ideálu rodiny Simpsonových podle ní dobře ukazuje i kniha Americká elegie budoucího viceprezidenta J. D. Vance, který v ní popsal život člověka vyrůstajícího v takzvaném Rezavém pásu, tedy oblasti na severovýchodě USA, kde útlum průmyslu přinesl ekonomický propad.

„Proč Američani říkají, že jejich děti se budou mít hůř? Protože oni sami vidí, že se mají hůř, než byl ideál americké rodinky, která byla základním způsobem zajištěná,“ soudí.

Nůžky se rozevírají

Klvaňa ale tento pohled rozporuje – už v 90. letech, kdy Bill Clinton odstartoval novou éru prosperity, si střední třída myslela, že se má hůř než generace jejích rodičů.

„Amerika vždycky měla velké sociální rozdíly oproti průměrné evropské společnosti. Ale to je právě ta daň za inovaci. Je to svobodná země, kde se každý především musí postarat sám o sebe, a to je hnací síla,“ zdůrazňuje Klvaňa.

Hlavním problémem podle něj není to, že by se lidé měli hůř, ale že se rozevírají nůžky mezi těmi nejbohatšími a zbytkem společnosti. „To lidem vnuklo poměrně racionální myšlenku, že systém je nespravedlivý. A pokud budou mít v americké politice hlavní slovo lidé jako Elon Musk a budou válcovat demokratické instituce, tak se to ještě zhorší,“ dodává politolog.

