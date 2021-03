AstraZeneca omezí dodávky do Evropské unie. Do června nedodá ani polovinu slíbených vakcín

Farmaceutická společnost AstraZeneca v pátek oznámila, že výrazně omezí dodávky své vakcíny proti covidu-19 do Evropské unie. Do konce března dodá 30 milionů očkovacích dávek a za celé letošní první pololetí 100 milionů. Agentura DPA připomíná, že britsko-švédský koncern v poslední době vycházel z toho, že do konce června do sedmadvacítky prodá 220 milionů dávek preparátu.

