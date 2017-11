Australané v referendu odhlasovali manželství homosexuálů. Zákon chce premiér prosadit už před Vánocemi

Australané se v nezávazném referendu vyslovili pro schválení manželství osob stejného pohlaví. Nepovinné korespondenční hlasování mělo téměř 80% účast a pro schválení homosexuálních svazků hlasovalo víc než 66 % voličů. Radost členů LGBT komunity navíc ještě zvýšil premiér Malcolm Turnbull, který slíbil, že se výsledky referenda bude řídit. Sydney 8:49 15. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Australané oslavují výsledky referenda o sňatcích homosexuálů | Foto: Steven Saphore | Zdroj: Reuters

Členové gay a lesbické komunity na výsledky referenda reagovali radostně a bouřlivě. V Sydney se spolu s podporovateli LGBT komunity shromáždili u zveřejnění výsledků a stovky lidí s duhovými vlajkami se začali kromě potlesku okamžitě objímat a slavit.

Pro schválení manželských svazků obou pohlaví hlasovalo přesně 66,4 % zúčastněných voličů a účast se vyšplhala na 78,5 %. Hlasovalo tedy víc než 12,5 milionu Australanů.

Členové australské LGBT komunity si utírají slzy dojetí po vyhlášení výsledku referenda | Foto: David Gray | Zdroj: Reuters

Australský premiér Malcolm Turnbull prohlásil, že Australané hlasovali pro férovost, pro závazek a pro lásku. Vzhledem k ohromujícímu výsledku referenda se prý pokusí zákon prosadit ještě před Vánocemi.

'Hořkosladké vítězství'

Austrálie se tak pravděpodobně stane 25. zemí na světě, kde jsou sňatky osob stejných pohlaví povolené. Zařadí se tak vedle Německa, kde stejný zákon prošel letos v říjnu, nebo třeba Nizozemska, Británie a Kanady.

Výsledky referenda přivítal i ředitel pro práva LGBT komunity organizace Human Right Watch Boris Dittrich. Není to podle něj ale sladké vítězství. „Je velmi důležité, že Austrálie bude 25. zemí na světě, která umožní rovnoprávnost ve sňatcích. Je to ale zároveň hořkosladké vítězství, protože korespondenční hlasování trvalo asi dva měsíce. A po celou tu dobu museli členové LGBT komunity prosit o svá práva, která jsou přitom úplně základní. Australští politici na sebe měli sami vzít tu zodpovědnost a schválit příslušný zákon. Je to hořkosladké vítězství, ale je to vítězství.“

#BREAKING: Australané rozhodli. V nezávazném referendu většina lidí odpověděla, že by země měla umožnit sňatky stejnopohlavním párům. #VoteYes Grafika: @ABSStats pic.twitter.com/gFFFpqaFW1 — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) 14. listopadu 2017

Z výsledků referenda se na twitteru radovala například australská zpěvačka Kylie Minogue. Ta napsala, že láska byla vždycky láskou, a tak to i zůstane. Za dobrou práci Austrálii poblahopřál i britský zpěvák a skladatel Boy George.

Před referendem se v Austrálii rozjely taky dvě protichůdné kampaně. Ta pro uzákonění stejnopohlavního manželství dávala důraz na rovnoprávnost. Zamítavá kampaň se zaměřovala hlavně na otázky definice tradiční rodiny.

V Česku zatím sňatek osob stejných pohlaví možný není. Funguje tu ale takzvané registrované partnerství.