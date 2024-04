Další čínský developer padl. Peking nařídil konec realitní bubliny, nejspíš to ale odnese celá ekonomika

Šanghajská developerská společnost Shimao Group oznámila, že dostala od čínské státní banky China Construction Bank výzvu k likvidaci. Jedná se o další případ, kdy věřitelé vymáhají peníze od developerů na čínském nemovitostním trhu. Ten je již od roku 2021 v hluboké krizi, a to poté, co Peking zavedl změny v poskytování půjček velkým developerů. Píše o tom americká CNN. Tato krize naznačuje hlubší problémy v celém čínském hospodářství. Peking 20:23 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský realitní sektor má problémy roku 2020 (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Společnost Shimao nedokázala splatit svůj dluh v hodnotě 204 milionů amerických dolarů (asi 4,8 miliardy korun). To je hlavním důvodem k její likvidaci, výzvu uveřejnil soud Hongkongu.

Developer se brání a podle CNN zveřejnila společnost několik záchranných opatření, které chce provést, aby likvidaci zabránila. Proti těm se ale podle Reuters již vyslovilo několik akcionářů, a to kvůli velkým dosavadním ztrátám.

CNN připomíná, že tento čínský developer řeší problémy s dluhy již od července 2022, kdy nedokázal splatit miliardu dolarů (v přepočtu téměř 23 miliard korun) . To postupně vedlo k zásadnímu propadu akcií Shimao, které jen letos klesly skoro o 40 procent.

Čínský realitní sektor je ve vážné situaci od roku 2020, kdy vláda zpřísnila podmínky půjček pro developery.

Ti do té doby využívali investice vycházející z vysoké poptávky. Z financí získaných prodejem ještě nevystavěných bytů kupovali další pozemky. To ale po roce 2020 přestalo být možné a od té doby mají problémy se splácením dluhů.

Dluhy těchto společností začaly odrazovat běžné investory, poptávka po bydlení se snížila, a v důsledku domino efektu začalo čelit finančním problémům stále více firem.

Strategie Pekingu měla protrhnout bublinu na trhu s nemovitostmi, který rostl posledních 30 let a patřil mezi ty nejhodnotnější na světě. Po zavedení opatření ale do tohoto odvětví neplyne dostatek peněz a největší čínští developeři nezvládají splácet své dluhy, píše Reuters.

Nejznámějším případem byl lednový krach developerského giganta Evergrande. Jaké všechny důsledky konec firmy měl, ještě není úplně jasné. Stále není zřejmé, jak to ovlivnilo investory a ty, kteří čekají na své předplacené bydlení, které pravděpodobně nebudou dokončeny.

Podobný příběh potkal developera Country Garden, který dostal výzvu k likvidaci v únoru.

Stav čínského realitního trhu se postupně stává zátěží pro celou čínskou která se stále vzpamatovává z pandemického šoku, upozorňuje CNN.

Na problémy ukazuje i to, že že Čína přestala minulý rok publikovat údaje o nezaměstnanosti mladých lidí. A to poté, co tato čísa dosáhla historického vrcholu, napsala agentura Reuters.

Počet mladých lidí, kteří čerstvě vycházeli z univerzit, totiž dlouhodobě převyšoval pracovní místa. To se může propisovat nejen do životního standardu těchto mladých dospělých, ale i do produkce čínské ekonomiky.