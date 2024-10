Politika je tabu, říkají kamarádky z New Yorku. Rozděluje je pohled na Donalda Trumpa

Již několik let se každý týden v New Yorku schází skupina kamarádek, aby si zahrály karty. Všechny jsou ve věku kolem 80 let a mají mnoho společného, jedno téma je však rozděluje: politická příslušnost a zejména exprezident Donald Trump, který letos znovu kandiduje do Bílého domu. Diskusím o volbách se tak raději vyhýbají a říkají, že přátelství je pro ně důležitější, politický vývoj z posledních let však do jejich osobních životů zasahuje. New York 22:06 19. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V americké společnosti dochází čím dál, tím více k polarizaci, vzájemné nepochopení sílí i v rodinách (ilustrační foto) | Foto: Justin Ide | Zdroj: Reuters

„Když dojde na politiku, je to špatné,“ řekla Maria, která tento týden svolala přítelkyně do svého domu severně od New Yorku, aby se podělily o své pocity. Žena původem z Československa žije ve Spojených státech přes 50 let a podporuje Republikánskou stranu, byť dává najevo jisté výhrady k Trumpovu vystupování. S rozdílným pohledem na politiku se potýká nejen u svých kamarádek, ale také ve vlastní rodině. „Semlelo to hodně rodin. Lidé spolu nemluví... a ta nenávist,“ řekla.

‚Trump přiměl Američany ukazovat na sebe prstem. Lidé jsou unavení.‘ Harrisová dala rozhovor Fox News Číst článek

Jsou to příběhy, které se v posledních letech v té či oné podobě odehrávají napříč Spojenými státy. Vzájemné nepochopení mezi republikány a demokraty a v extrémních případech i rozpad rodin, kde kupříkladu některý člen propadl konspiračním teoriím.

Zda je na vině Trump, demokraté, sociální sítě nebo po desetiletí sílící polarizace mezi dvěma hlavními stranami, je předmětem mnoha článků a knih. Před letošními listopadovými volbami, zatímco Trump stupňuje svou útočnou rétoriku a obě strany označují tu druhou jako hrozbu pro USA, tento problém rozhodně nepolevuje.

„Nikdy předtím jsem vůči nikomu nechovala nenávist… Ale on mě dokáže tak naštvat, protože je tak sobecký,“ říká o Trumpovi Mariina dlouholetá kamarádka Barbara. Podobně jako ostatní členky skupiny nakloněné Demokratické straně vinu za zhoršení atmosféry v americké politice připisuje Trumpovi.

Ženy proti mužům? Amerika je v prezidentských volbách rozdělená představou o roli pohlaví Číst článek

Maria a Ala, která se narodila na Ukrajině a do USA přišla jako mladá dívka, nesouhlasí. Podle nich polarizaci způsobují média a nenávist do politiky vnášejí demokraté. „Nemůžu pochopit, proč Trumpa tak strašně nenávidí,“ říká Ala, která se označuje za konzervativní voličku. Její známé na druhé straně spektra naopak tvrdí, že si stále neumí vysvětlit, jak kamarádky, s nimiž se v některých případech znají už 50 let, mohou volit Trumpa.

Ve skupině, která pravidelně pořádá posezení u kanasty, jsou republikánky, demokratky i méně vyhraněné voličky. Rozhovory nakonec poskytlo šest Mariiných kamarádek, včetně dvou, které do karetní skupiny nepatří. Všechny žijí v New Yorku a jeho okolí a řadí se k vyšší střední třídě. „Je to bolestivé, protože toho máme tolik společného, kromě téhle jedné věci,“ posteskla si Ksenia, původem z východní Evropy.

‚Přála bych si, aby se Amerika vrátila zpátky‘

Kamarádky se pokaždé scházejí doma u někoho jiného a pokaždé v trochu jiném složení. Mluví spolu o dětech, o vnoučatech a pravnoučatech, o cestování či o kultuře, z politiky se však při hraní karet stalo tabu. Když tento týden dávaly rozhovory, odcházely vždy do pracovny v Mariině domě, zatímco ostatní rozmlouvaly v obývacím pokoji.

25:21 Expertka: Místo politika dýdžejem? Trump nabyl pocitu velikosti. Už nemusí nic říkat, stačí tančit Číst článek

„Je velmi těžké o tom mluvit. Moje nejlepší kamarádka je trumpistka, a když si zavoláme… nikdy nemluvíme o politice,“ řekla Carol Zelezniková z Brooklynu, která jako jediná souhlasila se zveřejněním celého jména. „Jenom by z toho byla hádka,“ dodala.

Všechny ženy uváděly, že pokud chovají k někomu nenávist, tak je to Trump, nikoli jeho voliči, a že na jejich přátelstvích se nic nemění. „Mám je obě ráda a politika není to, co je v mých očích definuje,“ řekla liberálka Regina o dvou kamarádkách podporujících Trumpa. Další členka skupiny, která chtěla zůstat v anonymitě, zase dala najevo, že o Trumpových voličích nemá valné mínění. Dodala však, že „přátelství, která mám roky, jsou důležitější“.

Přesto bylo z většiny rozhovorů zjevné, že politika do osobních vztahů vstupuje. „Ztratila jsem nějaké kamarády,“ připustila Ksenia. Ala zase vylíčila, že jí po nástupu Trumpa do Bílého domu jistá dobrá kamarádka sdělila, že její politické preference jsou pro ni nepřijatelné. Barbara popsala podobný případ v rodině a Maria zmínila, jak se jí dotýká, když slyší kamarádky odsuzovat Trumpa. „Není to příjemné… Říkají mi tím, že jsem na nic,“ řekla.

Harrisová i Trump se snaží získat podporu Afroameričanů. Jejich hlasy by mohly být klíčové Číst článek

Její dcera Beatrice uvedla, že zvolení Trumpa před osmi lety pro ni bylo obrovskou ránou. „Myslela jsem si, že lidé v mojí rodině myslí racionálně... bylo to hodně těžké,“ řekla bývalá právnička. Tvrdí, že je nezávislou voličkou, z níž demokratku udělal Trump, vůči němuž má „bytostný odpor“.

Výsledek voleb v roce 2016 prý Beatrice natolik rozhodil, že nemohla strávit Den díkůvzdání s rodinou, v níž převažují republikáni. „Nedovedla jsem si představit, že sedíme u stolu a že se snažím o tom s rodinou bavit,“ řekla.

Zatímco Maria a Ala dávaly najevo, že letošní volby je nijak neznepokojují, respondentky nakloněné demokratům vyjadřovaly silné obavy ohledně možného návratu Trumpa do Bílého domu. Podobně jako jeho soupeřka a viceprezidentka Kamala Harrisová mluvily o ohrožení demokracie, znechucení a strachu z toho, co přijde. „Pracuji na tom, abych si vyřídila evropský pas. Vážně,“ poznamenala Regina, která se narodila v Británii německým rodičům.

Zatímco ve skupině Newyorčanek nepanovala shoda na tom, kdo a kdy vnesl do americké politiky nepřátelství, všechny negativní trend pociťují. Ala se v této souvislosti myšlenkami vracela až do období po druhé světové válce, kdy si byly dvě hlavní politické strany v USA názorově velmi blízké. „Přála bych si, aby se Amerika vrátila zpátky,“ říká.