DeSantis nezvedl Harrisové telefon. Viceprezidentka podle něj hurikán využívá v kampani, říká expert

Hurikán Milton, který se prohnal Floridou, má podle amerických úřadů nejméně šestnáct obětí. Živelní katastrofa prostupuje i do kampaně před blížícími se volbami. „Ten, kdo pomáhá, je vždy v silnější pozici než ten, kdo kritizuje. Výchozí pozice administrativy Joea Bidena a Kamaly Harrisové není špatná," hodnotí pro Český rozhlas Plus bývalý velvyslanec v Kanadě a generální konzul v Chicagu Bořek Lizec z CEVRO institutu. Rozhovor Florida 14:43 11. října 2024

Na pozadí hurikánu se odehrávala i nepřímá slovní přestřelka mezi floridským guvernérem Ronem DeSantisem a viceprezidentkou a uchazečkou o Bílý dům Kamalou Harrisovou. DeSantis s ní prý odmítl telefonicky hovořit s tím, že on sám je v kontaktu s prezidentem Bidenem a Harrisová se podle něj o Floridu stará jen v rámci své kampaně. V období hurikánů v předešlých letech se prý nikdy takto aktivně neprojevovala. Uštědřil tím demokratické kandidátce Ron DeSantis marketingový políček?

Já si myslím, že je to možné. Podle ohlasů zaznívají pochybnosti o tom, jak upřímné je její angažmá v pomoci. Zejména to zaznívá z republikánských a konzervativních kruhů. Ale zdá se, že to dostává sluchu ve Spojených státech.

Myslím, že je to právě ona, kdo svým způsobem ten konflikt vyvolal, protože ho zveřejnila. Nemusela říkat, že se to odehrálo.

Ron DeSantis tím poukázal na to, že by něco na tom, že se Harrisová snaží situaci využít ve svůj prospěch, mohlo být.

On sám z toho také nevychází úplně pozitivně, pakliže nezvedne v takové krizi viceprezidentce telefon. Ale myslím si, že DeSantis to docela umně dokáže vysvětlovat tím, že je mimořádně vytížen. Tvrdí, že dokonce ani nevěděl o tom, že by ho zkoušela kontaktovat.

Ron DeSantis opakovaně zdůrazňuje, že šéfem krizových operací je on a jeho státní administrativa, nikoliv federální agentura FEMA. Může výkon tohoto republikánského guvernéra pomoci v kampani Donaldu Trumpovi? Trump přitom tvrdil, že americká vláda Floridě nepomáhá.

DeSantis je dlouhodobě populárním guvernérem, o tom není žádný spor. To také bylo tím, co ho vyšvihlo do klání o prezidentskou nominaci republikánů. V jednu chvíli se zdálo, že by dokonce mohl Donalda Trumpa odsunout z kandidatury. To se nepodařilo, ale v domovském státě má samozřejmě pořád silnou pozici.

Teď záleží na tom, jak moc vyzní srovnání mezi tím, jak koná on, a tím, jak koná federální administrativa. Vzájemně se s Joem Bidenem pochválili. Myslím, že je to naděje na jakousi remízu. A to nemusí mít špatný dopad ani na Kamalu Harrisovou.

Dezinformace o tom, že vláda nepomáhá, už zaznívaly z úst Donalda Trumpa u předešlého hurikánu Helene. I někteří členové republikánské strany šíří dezinformace o tom, že vláda možná kontroluje počasí, že by se o to měli jejich voliči více zajímat. Daří se americkým úřadům vyvracet tyto dezinformace? Je strana federální vlády přesvědčivější?

Já si myslím, že obecně pro to dělají, co mohou. Agentura FEMA, která se stará o pomoc lidem postiženým katastrofami, vytvořila webovou stránku, já jsem se na ni díval, která působí přesvědčivě. FEMA tam vyvrací jedno zavádějící nebo dezinformační tvrzení po druhém.

Joe Biden se také opakovaně ve svých projevech k největším dezinformacím vyjadřoval.

Tohle podporují také média a dokonce i řada republikánů včetně těch, kteří pocházejí z těch států. Takže myslím, že se daří federální vládu bránit.

Role katastrofy v kampani

Dokážeme z minulosti odhadnout, nakolik můžou takové situace, jako jsou přírodní katastrofy, sehrát roli v prezidentské kampani? Florida se s hurikány potýká pravidelně a sezona hurikánů připadá na podzimní období, ve kterém bývá často i ta prezidentská kampaň.

Myslím, že to určitě může mít vliv. Ten, kdo pomáhá, je vždy v silnější pozici než ten, kdo kritizuje. Výchozí pozice administrativy Joea Bidena a Kamaly Harrisové není špatná.

Na druhou stranu Donald Trump přichází s šokujícími tvrzeními. Vysloveně neodmítl dokonce ani šokující tvrzení na druhou, které přišlo od republikánské poslankyně Marjorie Taylor Greeneové, která tvrdila, že Joe Biden navádí hurikán tak, aby zasáhl republikánské okrsky a snížil tak účast ve volbách. Dokládá to dokonce tím, že porovnává mapy voličské podpory a mapy škod.

Toto jsou věci, které mohou určitou část středových voličů, těch, kteří by třeba normálně zůstali doma, nebo by to zvažovali, ještě více přesvědčit o tom, že nakonec by svůj hlas mohli hodit Kamale Harrisové.

Bude to souboj o to, kolik příznivců dokáže šokujícími výroky mobilizovat Donald Trump. A kolik nerozhodnutých lidí dokáže přesvědčit o tom, že Joe Biden a Kamala Harrisová v té pomoci fatálně selhali.

Obavy z federálních agentů

Jak je to s přesvědčením Američanů v postižených oblastech? Skutečně si myslí, že federální vláda selhává v pomoci?

Podle mě si to nutně nemyslí. Ale poslouchám se znepokojením třeba fámu, že kdo přijme okamžitou pomoc ve výši 750 dolarů, setká se s lidmi z agentury FEMA a přizná jim vážné škody na majetku, tak že tomu bude ten pozemek a majetek konfiskován.

Někteří Američané se prý nyní bojí mluvit s těmito federálními agenty, kteří jim mají pomáhat. Dezinformace působí.

Tyto dezinformace šíří také republikánská strana?

Šíří to konzervativní kruhy. Neřekl to přímo Donald Trump, podle mých informací. Ale je to z kruhů trumpovského hnutí.

Joe Biden se kvůli příchodu hurikánu Milton a kvůli jeho dopadům rozhodl zrušit svou zahraniční cestu do Německa. Přináší tímto rozhodnutím nějaké plusové body i pro Kamalu Harrisovou?

Motivace Joea Bidena ke zrušení té cesty podle mě není ovlivnit volební souboj. Myslím, že on jako prezident si nemohl dovolit odjet na zahraniční cestu v situaci, kdy se na Spojené státy řítil během dvou týdnů již druhý hurikán, který navíc měl potenciál stát se za posledních sto let tím nejsilnějším.

Ale myslím, že v konečném důsledku je to pro Kamalu Harrisovou spíše pozitivní. Kdyby odjel, Donald Trump by to podle mě dokázal umně využít proti demokratům a mohlo by se to obrátit proti Harrisové.