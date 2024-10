Část Floriďanů je hrdá, že hurikán přečká doma. Ale tentokrát se evakuovali, říká zpravodajka z USA

Hurikán Milton dorazil na Floridu, oslabil, ale stále zůstává nebezpečný. Doprovodná tornáda si vyžádala oběti na životech. Z nejohroženějších oblastí se evakuovaly miliony lidí. „Lidé zvažovali, odkládali odjezd a část se rozhodla až na poslední chvíli. Ve tři hodiny odpoledne, kdo mohl odjet, tak už odjel. A kdo neodjel, tak už odjet nemohl,“ popisuje situaci na Floridě pro Český rozhlas Plus zpravodajka Deníku N Jana Ciglerová. Florida 11:50 10. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Welington na Floridě po zásahu hurikánu Milton | Foto: USA Today Network | Zdroj: Reuters

Jak tvrdě by měl podle očekávání hurikán udeřit na hustě obydlené oblasti?

Hurikán Milton už udeřil na pobřeží západní Floridy v síle kategorie tři, což je méně, než se předpokládalo ještě například ve středu a v úterý. To se zdá jako dobrá zpráva.

Rychlost větru byla zhruba 193 kilometrů za hodinu. Shodil na některých místech až 45 centimetrů srážek, ale poté zeslábl a v síle kategorie 2 míří v těchto chvílích na Orlando, to znamená do středu Floridy, do hustě obydlené části.

Pokud vím, vy sama jste v bezpečné vzdálenosti ve městě Miami, kterému se hurikán úplně vyhne. Pozorujete přesto nějaké projevy extrémního počasí?

Určitě, my jsme měli celý den zataženo s náhlými poryvy silného prudkého větru. Jen tady vedle sousedům to ulomilo část stromu, která padla vedle části, kterou předtím ulomil hurikán Helena.

Konkrétně v naší oblasti, zhruba kilometr od nás, se objevilo jedno z mnoha tornád, před kterými vydaly úřady varování. Ta tornáda jsou velmi nebezpečná, jsou to nepředvídatelné jevy.

Nezdá se, že by mohly být škodlivé, ale teď už například víme, že to konkrétní tornádo, které zasáhlo město St. Lucie, připravilo o život několik lidí. Škody, které tornádo způsobilo, byly ohromné a ještě se budou vyčíslovat.

Zdá se to jako poměrně nevinný jev, ale kolikrát může být i ničivější než hurikán.

Výzvy k evakuaci

Dá se říct, že většina lidí z nejohroženějších oblastí na Floridě uposlechla výzvu k evakuaci a skutečně se evakuovala?

Už to víme i zpětně, většina skutečně výzvu uposlechla. Je to rozdílná situace oproti kterémukoliv jinému hurikánu v předchozích letech.

Část Floriďanů tím, že jsou na hurikány zvyklí, považuje až za osobní hrdost, že neodjede a neschová se před hurikánem, neuteče před ním a přečká ho doma.

Varování meteorologů a předpovědi ale byly tak silné a tak alarmující, že se i tato skupina Floriďanů rozhodla uposlechnout a evakuovat.

My jsme všichni sledovali osud jednoho konkrétního Floriďana, který se jmenuje Joseph Malinowski. Je to takový starší chlapík, který bydlí na lodi, je to jeho jediné obydlí a on se odmítl evakuovat.

Ovšem starostka Tampy, města, ve kterém on tu loď má připevněnou, byla poměrně nekompromisní a řekla, že pokud se neevakuuje, tak ho nechá zatknout na základě zákona, který to umožňuje. On ji nakonec uposlechl, ale byla to taková Florida. Zpravodajové sledovali osud tohoto chlapíka a vneslo to do té napjaté situace i trochu zábavy.

Odehrávaly se evakuace většinou v poklidu? Nebo v posledních hodinách vedly k větším komplikacím v dopravě a podobně?

Lidé zvažovali, odkládali odjezd a část se rozhodla až na poslední chvíli. Ve tři hodiny odpoledne, kdo mohl odjet, tak už odjel. A kdo neodjel, tak už odjet nemohl.

Dokonce se zavřely i všechny mosty, které vedou na ostrovy. Takže na ostrovech, které byly nejohroženější, zůstali lidé. A pak už se nemohli dostat pryč.

Ti, co se napojili do evakuační vlny v posledních hodinách, riskovali, že je hurikán zasáhne na dálnici, protože ze západní části Floridy vede jedna dálnice, velká I-75, a na ní se tvořily kolony už dva dny předem.

Docházel také benzín v okolních čerpacích stanicích, i když guvernér Floridy Ron DeSantis ujišťoval, že zásob je dost. A že jakmile se dozví, že někde došly, tak tam vyšlo auto s dalšími galony pohonných hmot. A to se také stalo.

Ale tito lidé už třeba neměli kde se ubytovat. Hotely hlásily volná místa až někde ve vzdálenosti 600 kilometrů od západního pobřeží.

Naopak byly k dispozici záchranné sheltery, to znamená třeba budovy škol nebo tělocvičny, konferenční sály, kam se lidé mohli schovávat do bezpečí.

Skepse ke klimatické změně

Klimatologové mluví o tom, že pravděpodobnost, že se bouře nad Atlantikem budou vyvíjet extrémněji, se zvyšuje kvůli změně klimatu. Rezonuje to ve Spojených státech?

Rezonuje to jenom u části americké veřejnosti. Ta část, která vyznává spíše konzervativní hodnoty a hlásí se k voličům republikánů, bývá k těmto informacím většinou skeptičtější.

Že se změny dějí, už si připouští i Floriďané, kteří většinově patří ke konzervativnějším voličům, ale tím, že to sledují na vlastní kůži, abych tak řekla, tak jsou stále rychleji přesvědčováni.

Hurikán Milton byl výjimečný v tom, že vznikl v Mexickém zálivu, ne na otevřeném oceánu. Neměl možnost se vysílit ještě na otevřeném moři, naopak se točil pořád dokola v té omezené, ohraničené oblasti a sbíral stále více vody.

To, že dopadl v kategorii číslo tři, ještě neznamená, že nebude ničivý. Už nyní víme, že například ve městě Saint Petersburg vyvolal 45centimetrové srážky a vyplavil město, vyplavil i auta, která tam byla zaparkovaná.

K hurikánu Milton se nevyjadřují jenom klimatologové, ale šíří se i některé dezinformace. Proti kterým konkrétně se vymezil prezident Joe Biden?

Zejména proti tomu, že vládní agentura FEMA, což je záchranná agentura, která pomáhá v zasažených oblastech, odmítá některé lidi. Nebo že některým lidem nepomůže. Anebo že lidem, kteří přišli o své domovy a obydlí, poskytne pouze 750 dolarů. Není to pravda.

Tato agentura nikoho neodmítá a 750 dolarů je částka na bezprostřední potřeby. Není to náhrada za dům nebo za obydlí.

Další dezinformace se týkala toho, že lidem, kteří si řeknou o pomoc, zabavíte jejich obydlí. Vyvolávalo to strach v obyvatelích, kteří si třeba potom raději o pomoc neřekli, protože těmto dezinformacím uvěřili.

I proto prezident Biden vystoupil těsně před úderem hurikánu a vytkl to svému předchůdci Donaldu Trumpovi, který byl jedním ze šiřitelů těchto dezinformací.