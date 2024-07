Deset let od sestřelení boeingu MH17. Viní a odsouzení proruští separatisté za mřížemi ale nejsou

10 years ago today, flight #MH17 was shot down over Eastern Ukraine. All people on board, including 196 🇳🇱 nationals, died. Notwithstanding the @CourtMH17 verdict, #Russia still refuses to acknowledge its involvement. Our thoughts are with the 298 victims and their loved ones. pic.twitter.com/kAxisjTKMa

Vzápětí po havárii v roce 2014 začal vyšetřovat mezinárodní vyšetřovací tým pod vedením Nizozemců. Hned v říjnu dalšího roku oznámil, že letadlo v Doněcké oblasti sestřelila protiletadlová raketa, kterou Rusko dodalo proruským separatistům.

O další rok později vyšetřovatelé oznámili, že byla raketa vystřelena z území okupovaného proruskými separatisty. Později ještě upřesnili, že raketový systém byl součástí ruských ozbrojených sil.

Tři čtvrtiny z 300 obětí tvořili Nizozemci. Na palubě letounu ale zemřeli i další lidé, třeba Australané, Britové nebo Malajsijci. V řadě těchto zemí se proto budou konat různé vzpomínkové ceremoniály. Hlavní pietní místo bude v Amsterdamu, nedaleko letiště, odkud letadlo před deseti lety odstartovalo.

The events of 17 July 2014 have left deep scars. 298 innocent people, amongst whom 196 Dutch nationals, lost their lives when flight MH17 was downed. Today, 10 years later, I join the loved ones of the victims in remembrance. The years pass, but the enormous loss remains. 1/2 pic.twitter.com/iRzJe9yfmr

Proruští povstalci odmítají jakýkoliv podíl na sestřelení letadla. A Moskva vyšetřování označuje za akt propagandy západních vlád.

Vyšetřovatelé nicméně oznámili, že mají o přesunu raketového systému z Ruska na povstalecký Donbas jasné důkazy.

Viníci jsou tedy jasně pojmenovaní, zatím se je ale nepodařilo dohnat k odpovědnosti. Nizozemská prokuratura obvinila z vraždy konkrétní čtveřici mužů, mezi nimi i důstojníky ruských tajných služeb.

Jejich cílem bylo sestřelit ukrajinská letadla pomocí raketového systému dovezeného z ruské základy. Původně chtěli sestřelit vojenské letadlo, místo toho zasáhli civilní letoun. To podle prokuratury na jejich vině nic nemění.

Před dvěma lety soud v Haagu tři ze čtyř obviněných odsoudil v jejich nepřítomnosti k doživotí, čtvrtého kvůli nedostatku důkazů zprostil viny. Avšak nikoho ze tří odsouzených se zatím nepodařilo dostat za mříže.

A sea of yellow 🌻at Vijfhuizen Park outside Amsterdam as a memorial service to mark the 10th anniversary of tragic downing of MH17 is slated on Wednesday. Ahead of that, the media was given a tour of the reconstructed cockpit and fuselage at Gilze-Rijenhttps://t.co/mCqimOGQrj pic.twitter.com/atZF8O5d2E