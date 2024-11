Amerikanistka: Drogová krize je závažné téma napříč USA. Může rozhodnout i prezidentské volby

Až 80 procent Američanů z několika klíčových států pro prezidentské volby uvedlo, že drogy jsou pro ně zásadnější téma než právo na potrat nebo mezinárodní konflikty. Informuje o tom časopis Foreign Policy. „Počet úmrtí na předávkování se fentanylem je okolo 100 tisíc ročně. To číslo je alarmující a stále se zvyšuje,“ říká pro Český rozhlas Plus Denisa Krásná z katedry anglistiky a amerikanistiky Masarykovy univerzity v Brně. Rozhovor Washington 7:00 3. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Počet úmrtí na předávkování se fentanylem je okolo 100 tisíc ročně,“ říká Denisa Krásná z katedry anglistiky a amerikanistiky Masarykovy univerzity v Brně. | Zdroj: Shutterstock

Může drogová problematika výrazně zasáhnout do těchto voleb?

Ano, určitě. Například okolnostmi typu zkrachování různých byznysů, postižení jejich komunit, čtvrtí, jejich dětí, samozřejmě škol a podobně. Obávám se, že drogová krize se může stát rozhodujícím faktorem, a to zejména pro voliče zasažených komunit, kteří budou hledat kandidáta s jasnou strategií na řešení.

Experti zpochybnili tvrzení Donalda Trumpa, který počet obětí předávkované fentanylem za loňský rok vyčíslil na 300 tisíc. Uvedl třikrát vyšší číslo, než uvádějí odborníci na drogy. Proběhla expertní čísla americkou veřejnou debatou?

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je počet úmrtí okolo 100 tisíc ročně, ale to číslo je i tak alarmující a stále se zvyšuje. Myslím si, že pro voliče není ani tak důležité nějaké konkrétní číslo, jako to, co vidí okolo sebe.

Myslím, že fact-checking sice může probíhat mezi veřejností, ale opět se to bude týkat spíše demokratických voličů, kteří na tomto budou lpět více než příznivci Donalda Trumpa. Takže si nemyslím, že jednotlivci budou ochotni se k těmto zdrojům obracet a záleží spíše na politických preferencích.

Přístup k naloxonu

Problém s užíváním fentanylu je palčivý zvláště v Pensylvánii, Filadelfii, teď už se rozšířil i do Ohia a Severní Karoliny. Dá se říct, jak účinně to jednotlivé státy, tedy jejich vlády, řeší?

Je pravda, že fentanylová krize začala na východním pobřeží, postupně se rozšířila po celých Spojených státech i do západních států, takže bych už ani neřekla, že se ten problém soustřeďuje čistě na Pensylvánii.

Obecně po celé zemi mají státy různou kombinaci preventivních programů, posílené lékařské péče a veřejného zdraví.

Asi nejefektivnější strategií v poslední době je rozšiřování přístupu k naloxonu. V Americe se to vyskytuje také pod názvem Narcan. Je to lék, který dokáže velice rychle zvrátit účinky předávkování fentanylem. Momentálně je distribuován zdarma nebo za nízkou cenu, zase se to liší stát od státu.

Ale v mnoha městech je dostupný nejen v lékárnách, ale i v různých kavárnách, veřejných knihovnách a podobně.

Také ho mohou získat prostřednictvím programů veřejného zdraví, neziskových organizací, komunitních center a tak dále. Přístup k naloxonu, který dokáže zachránit život, je určitě nejlepší strategie.

Potom existují různá centra bezpečné konzumace, prevence předávkování, posílení léčby závislosti, ale i různé spolupráce třeba s policií a se soudnictvím. Některá města využívají alternativy k trestnímu stíhání, které uživatelům drog nabízí – místo vězení například možnosti léčby.

Suroviny z Číny

Omezily Spojené státy nebo i federální vláda dostupnost nelegálních léčiv, která si chudší nepojištění lidé nepořizují na předpis?

To je zrovna těžká otázka na zodpovězení, protože se to bude opět lišit město od města. Například v Kalifornii nebo Vermontu spíše usilují o zlepšení přístupu k lékům na předpis i pro ty lidi, kteří nejsou pojištění, nebo si léčbu nemohou dovolit.

Spíše se rozšiřuje dostupnost nějaké náhradní terapie, dostupnost naloxonu, nízkoprahových klinik a různých služeb, kde lze získat pomoc bez nutnosti pojištění a tak dále. Tato opatření jsou rozhodně jednodušším řešením. Jsou zaměřena právě na snížení poptávky po nelegálních opioidech.

Čína zčásti omezila obchody, které prodávají suroviny pro výrobu fentanylu zvláště mexickým kartelům. Je to v centru amerických měst trochu znát?

Bidenova administrativa se zaměřila na omezení obchodů s těmito surovinami z Číny, ale v dnešní době už Čína není jedinou zemí, ze které se dají dovážet. Na tento trh se přidaly třeba Indonésie nebo Indie.

Čína sice přijala určitá opatření, dopady jsou zatím viditelné jen částečně, ale podle analytiků se vliv těchto kroků v některých oblastech částečně projevil zpomalením šířením fentanylu, což veřejnost samozřejmě nevidí.

Ale bohužel účinek na nabídku v centrech měst je zatím velice mírný a kartely i zprostředkovatelé si často najdou alternativní trasy a způsoby, jak pokračovat v obchodu. V některých případech využívají jiné, již zmíněné státy, k čemuž dál přispívá i vysoká poptávka na americkém trhu.

