Útok na křesťany v Egyptě. Dav skandoval nenávistná hesla, vyraboval kostel a zranil několik lidí

Stovky lidí napadly kostel, který se nachází ve městě Atfih vzdáleném asi sto kilometrů jižně od Káhiry. Útočníci vydrancovali vnitřek a napadli přítomné křesťany.

„Zaútočili na kostel a zničili to, co bylo uvnitř, po útoku zaútočili i na křesťany,“ cituje server The Malay Mail Online diecézi.



Bezpečnostní síly zasáhly a útočníky rozehnaly. Někteří zranění byli převezeni do nemocnice. Jejich počet arcibiskupství neupřesnilo.

Koptská křesťanská menšina, která tvoří asi deset procent z celkových 94 milionů obyvatel Egypta, je největším křesťanským společenstvím na Blízkém východě. Jen letos v zemi útočníci povraždili desítky křesťanů.