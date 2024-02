Evropa připravila regulaci umělé inteligence. ‚Velký bratr v EU nebude,‘ tvrdí expertky

Evropská unie bude mít jako první na světě komplexní pravidla pro používání umělé inteligence. U dojednávání Aktu o AI byly diplomatky Veronika Chvála Vinklárková ze Stálého zastoupení Česka při EU a Veronika Kadlecová, která v minulosti působila rovněž na Stálém zastoupení. Shodují se, že jasná pravidla dají technologickým firmám předvídatelnost a lidem pocit bezpečí při využívání AI. Regulace tak podle nich může ve finále inovacím prospět. Bruselské chlebíčky Brusel 7:27 12. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bruselské chlebíčky | Zdroj: Český rozhlas

Akt o AI začátkem února jednomyslně schválily členské státy a čeká se už jen na souhlas Evropského parlamentu.

Největší spor při vyjednávání byl o chatovací modely typu Chat GPT. Část členských států v čele s Francií se obávala zavést regulace těchto technologií, aby tím nezabrzdily jejich rozvoj. Nakonec se ale podařilo najít dohodu.

„Je to kompromis. Všichni jsou tak trochu spokojení a trochu nespokojení. Je shoda, že ta rovnováha mezi bezpečností a inovacemi je zachovaná. Ale ukáže samozřejmě až čas,“ říká Chvála Vinklárková.

Pravidla přinesou větší důvěru

Kadlecová upozorňuje, že technologií, které nová legislativa úplně zakáže, je minimum. Patří mezi ně zejména různé sledovací technologie nebo systémy typu „sociálního bodování“ lidí, které už známe například z Číny.

„Pokud budeme mít jasně stanovená pravidla pro umělou inteligenci na trhu Evropské unie, budou firmy dopředu vědět a budou s nimi počítat například při tvorbě finanční rozvahy,“ komentuje.

„Lidé budou moct umělé inteligenci více věřit, a tím pádem budou mít větší chuť si ty produkty kupovat a používat je,“ dodává Veronika Kadlecová, která je aktuálně Českem vyslaná do Evropského hospodářského a sociálního výboru. V minulosti však Akt o AI dojednávala na Stálém zastoupení ČR při EU.

Pravidla vyplývající z Aktu o umělé inteligenci by měla začít kompletně platit do dvou let od jejich přijetí. A počítají i se sankcemi při jejich porušení.

Budou další státy Evropskou unii v tvorbě pravidel pro AI následovat? A chystá se Evropská unie v souvislosti s umělou inteligencí zabývat i možným ohrožením pracovních míst? Poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Bruselské chlebíčky.

Veronika Kadlecová (vlevo) a Veronika Chvála Vinklárková se obě účastnily vyjednávání o evropském Aktu o AI | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas