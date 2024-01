Reformy, nebo smrt. Jednotný unijní trh se musí změnit, jinak bude mrtvý

Bývalý italský premiér Enrico Letta dostal od Evropské unie pověření připravit návrhy reforem jednotného evropského trhu, aby fungoval lépe a obstál v konkurenci světových ekonomik. V Bruselských chlebíčcích prozrazuje, co bude v jeho zprávě pro dubnovou Evropskou radu. S nutností reforem souhlasí i prezident českého Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza: „Nemáme jinou možnost, než aby se to podařilo. Už teď vidíme, jak Evropa zaostává.“ bruselské chlebíčky Praha 6:55 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bruselské chlebíčky 79 | Foto: Aleš Vavřík | Zdroj: Český rozhlas

Jednotný evropský trh se s oblibou označuje za korunovační klenot Evropské unie. V současnosti jeho fungování podle Enrica Letty ochromují různé národní bariéry a také obří národní dotace v zemích jako Německo nebo Francie. Ve skutečnosti tak podle něj evropský trh není vůbec jednotný.

„Rád bych pomohl firmám, hlavně těm malým a středním, aby vnímaly vnitřní trh jako příležitost, a ne aby měly před sebou 27 různých byrokratických systémů. Abyste jako malá nebo střední firma nemusel řešit různé daňové a právní systémy,“ vysvětluje.

„Jedním z hlavních poslání mé zprávy je, jak omezit tuto fragmentaci a jak bojovat s přemírou regulací,“ dodává Enrico Letta.

Ve svých doporučeních se zaměří na oblasti telekomunikací, energetiky nebo financí. A také na to, jak zajistit peníze pro transformaci evropské ekonomiky, aby skončily závody ve státní podpoře. Tu si ve velkém můžou dovolit jen Němci nebo Francouzi a znevýhodňuje menší členské země včetně Česka.

„Musíme vymyslet nástroj, který bude umožňovat evropské intervence, jak přeshraničně podporovat ekonomiku, a ne jenom na národní úrovni. Jinak ta podpora zůstane pouze národní a to bude udržovat fragmentaci, která zabíjí jednotný trh,“ popisuje prezident pařížského Institutu Jacquese Delorse.

„Státní pomoc může být pouze výjimka, ne pravidlo. Jakmile se jím stane, je jednotný trh mrtvý,“ zdůrazňuje.

Česko vpřed

S tím souhlasí i Tomáš Prouza, který připojuje své hodnocení Lettových reforem z pohledu představitele českého byznysu se zkušenostmi vysokého státního úředníka.

Pro Českou republiku je fungující evropský trh naprosto zásadní, protože na něj tuzemské firmy vyvážejí 80 procent svého exportu. Odstranění všech národní překážek a snížení byrokracie je podle Prouzy v nejbytostnějším českém zájmu.

„Mělo by to být silné téma pro českou vládu na evropské úrovni,“ tvrdí bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti. Zda se český kabinet a premiér budou moci stát celounijními tahouny tohoto tématu jako v případě emisní normy Euro 7, bude podle něj ale také záležet na tom, jak dopadnou v evropských volbách strany z konzervativní frakce ECR, jejímž členem je ODS.

„Pokud budou mít víc poslanců a budou silnější, než jsou teď, dalo by to Petru Fialovi mnohem silnější hlas, když bude mluvit do toho, jak má vypadat program nové Evropské komise,“ myslí si Tomáš Prouza. Právě od příští Komise si Česko a další země slibují mnohem větší důraz na zlepšení fungování jednotného evropského trhu.

Jak konkrétně ho chce Enrico Letta změnit? Proč prosazuje pro Evropany svobodu zůstat tam, kde jsou? A jaké jsou šance, že jeho návrhy padnou na úrodnou půdu a ne pod stůl? Poslechněte si celou nejnovější epizodu Bruselských chlebíčků.