Evropa musí ve vyjednávání s Trumpem vystupovat silně a jednotně. Máme co nabídnout, věří Rafaj

Donald Trump první den ve funkci podepsal desítky dekretů a rozhodnutí, které ruší kroky předešlé vlády. Slibovaný zlatý věk USA má provázet silný ekonomický vzestup. A to i díky clům na dovoz – 25 procent na import z Mexika a Kanady, 10 z Číny. To jsou zatím představy, které nový prezident sdělil. Evropská unie by měla vyjednávat o clech jako silný celek, upozorňuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

O Evropské unii zatím Donald Trump prohlásil, že je na Spojené státy velmi zlá a čekají ji cla. Na rozdíl od zmíněných případů Číny, Mexika a Kanady ale nebyl konkrétní. O čem to podle vás svědčí?

Myslím si, že Trump pořád vůči Evropě udržuje ještě jiný narativ a jiné vztahy než s těmi ostatními, na které cla už uvalil. To je do určité míry dobrá zpráva.

Jednání se povedou, ale jaký bude výsledek, to je teprve otázka. Určitě za to bude Trump něco chtít. Pravděpodobně se bude jednat o dovozu plynu a o výhodách pro americké firmy na evropském trhu.



Vnímáte jako pozitivní signál, že na Trumpově inauguraci byla Giorgia Meloniová, která by coby premiérka země spojené s automobilovým průmyslem mohla být za Evropu dobrým vyjednavačem? Zdá se, že italská premiérka má v Bílém domě otevřené dveře.

V prvé řadě Amerika ještě za prezidenta Joea Bidena dávala najevo, že Evropa pro ni není Evropská unie, ale jednotlivé členské státy. A ty si budou muset vyjednávat s Amerikou své pozice.



Pokud chceme udělat silnou Evropu, tak ta Evropa musí být silná i jako Evropská unie. A pokud si budou USA selektivně vybírat jednotlivé zástupce Evropy, pak to bude vytvářet ještě větší napětí.

To, že dosud nemáme dohodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií, je taky důsledkem toho, že v jednání s Amerikou vyčnívaly právě některé specifické bilaterální vztahy členů Unie. Tohle určitě Evropě neprospěje.

O clech na automobilový průmysl se vyjednávalo už při prvním Trumpově mandátu. Byla by ideálním řešením nulová cla?

Nulová cla by byla pro dovoz do Ameriky pro náš export samozřejmě velmi výhodná. Ve svém projevu dal Trump jasně najevo, že Amerika je silná pouze, pokud bude silná ekonomicky – v prvé řadě jsou to energetika, nízké regulace a tak dále.

A teď dal jasně najevo, že bude respektovat jenom silné partnery ve vyjednávání. Evropa se v tuto chvíli musí dát dohromady a co nejvíce stát jednotně. Je to právě protiklad tomu, co jsem říkal před chvíli. Musí stát velmi jednotně, velmi silně.

Jednak musí mít co Americe nabídnout. Ale také musí mít své vlastní tlaky a ukázat Americe, že taky Spojené státy z toho mohou těžit, pokud správně nastavíme vztahy.



Jednotná Evropa

Jaké tlaky myslíte? Co by měla Evropa Spojeným státům nabízet?

Už jsem to zmínil. Evropa řeší svůj energetický mix a vstupy z amerického kontinentu od amerických těžařů mohou být velmi důležité. A to je karta, kterou Amerika dala jasně najevo. Trump říká: „Budeme těžit, budeme těžit do zblbnutí.“ To znamená, že budou hledat trhy a odbytiště.

Zároveň pokud Trump říká, že chce, aby Evropa více zbrojila, tak kde bude nakupovat? Trump bude chtít, aby nakupovala do velké míry v Americe.

Nejen tohle jsou karty, které můžeme hrát. Evropa je nakonec silný a solventní trh, který Amerika potřebuje.

A my si musíme pouze říct, že tam nebudeme jezdit jako jednotliví zástupci, kteří si budou specificky vyjednávat své pozice. To by celou Evropu a její silnou pozici oslabovalo.



Pakliže by tam měl tedy jezdit jeden zástupce za celou Evropskou unii, kdo by to měl být?

On to nemusí být nutně jeden zástupce, který bude stále stejný. My jako Evropská unie nemáme stejnou pozici jako Spojené státy. Jsme do určité míry slepenec, ale musíme se vždycky shodnout na vyjednávacím týmu.

Na jedné straně je tady Evropská komise, ale máme tady i další evropskou diplomacii. Nakonec to mohou být i zástupci silných evropských států. Ale musíme se pokusit více jednat pro celoevropský model.