Francie se připravuje na bouři s větrem o rychlosti až 170 km/h. Odborníci mluví o ‚meteorologické bombě‘

Francie se připravuje na bouři jménem Ciaran, která v noci na středu zasáhne její západní pobřeží. Francouzská meteorologická služba vydala nejvyšší, tedy červený stupeň varování hned pro tři oblasti v Bretani a v Normandii. „Francouzská média informují o tom, že vítr, který doprovází tuto bouři, doslova urychluje některé letouny," popisuje zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii Martin Balucha. Paříž 17:59 1. listopadu 2023

Jak může tato bouře ohrozit Francii?

Bouři doprovází extrémně silný vítr, který v nárazech může dosahovat 160 až 170 km/h v přímořských oblastech. Navíc se počítá taky s vysokými vlnami, upřesnil francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin.



„Vlny můžou dosáhnout místy až 10 m. Je možné, že některé oblasti, jako třeba Bretaň zasáhnou povodně. Vyzývám francouzsky a Francouze, aby v noci na zítřek nevycházeli z domů a když už budou muset ven, tak aby se nepohybovali blízko vodních toků a moře.“ Gérald Darmanin (francouzský ministr vnitra)

Meteorologové o té tlakové níži mluví jako o meteorologické bombě. A to kvůli tomu, jak rychle se vytvořila a jak silný vítr ji doprovází. Ostatně francouzská média informují o tom, že vítr, který doprovází tuto bouři, doslova urychluje některé letouny. Francouzské aerolinky u některých dopravních spojů zaznamenaly rychlost přes 1200 km/h na místo běžných 900 km/h.

Jak se na bouři připravují přímořské oblasti?

Jsou to takové běžné přípravy jako před každou větší bouří. To znamená ukotvení lodí, zabezpečení lodí nebo jejich převoz do bezpečnějších míst, do bezpečnějších přístavů. Taky samozřejmě zabednění domů, zabednění oken, hlavně těch, která jsou blízko moře. Někteří turisté také opouštějí pobřeží nebo ostrovy. Například ostrov Noirmoutier, který je nedaleko Nantes a přístavu Saint-Nazaire. Nejsou ale nařízené žádné větší evakuace.

Ty přípravy na bouři Ciaran místy komplikují následky dřívější bouře, která zasáhla západní pobřeží Francie v posledních dnech. Na několika místech byly hlášeny sesuvy, taky propady půdy.

Některé francouzské oblasti počítají také s tím, že bouře Ciaran může vyvracet stromy. Stejně jako se připravují na možná omezení v dopravě. Od dnešní osmé hodiny večerní některé oblasti, například v Bretani, zakáží dopravu těžších kamionů a městské hromadné dopravy právě z obavy z těch silnějších větrů.

Některá francouzská média – jako třeba Evropa 1 – srovnávají tlakovou níži Ciaran s bouří z roku 1999, která po sobě zanechala desítky obětí a velké materiální škody. Je tohle srovnání podle meteorologů opodstatněné?

Meteorologové skutečně uvádějí, že ty nárazy větru můžou být velmi silné hlavně u pobřeží a že můžou být srovnatelné jako při těch bouřích z roku 1999.

Tehdy Francii postihly dvě bouře jménem Lothar a Martin. Odlišné je to, že jednak v roce 1999 Francie neměla tak důmyslný systém metrologického hlášení, který byl zavedený až o dva roky později.

A za druhé, podle těch aktuálních předpovědí by se nárazy větru ve vnitrozemí měly pohybovat kolem 120 km/h. Před těmi 24 lety to bylo podstatně víc, protože i ve vnitrozemí kolem Paříže bylo hlášeno až 160 km/h. Meteorologové přesto vyzývají k obezřetnosti v těch následujících 36 hodinách.