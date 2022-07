Hongkong má nového správce. Leeho jmenoval čínský prezident při první zahraniční cestě po pěti letech

Čínský prezident Si Ťin-pching v pátek uvedl do funkce nového správce Hongkongu Johna Leeho. Bývalý šéf místních bezpečnostních složek řídil v roce 2019 potlačení prodemokratických protestů, po nichž Peking převzal nad městem přísnější kontrolu. Čínský vůdce přicestoval do bývalé britské kolonie u příležitosti 25. výročí od návratu pod správu Číny. Hongkong 7:11 1. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský prezident Si Ťin-pching uvedl do funkce nového hongkongského správce Johna Leeho | Zdroj: Reuters

Lee při inauguraci slíbil, že bude dodržovat městskou ústavu a bude Hongkongu věrný. Zároveň slíbil, že se bude zodpovídat ústřední vládě v Pekingu. Obhajoval také kontroverzní bezpečnostní zákon, který čínským úřadům pomohl potlačit prodemokratické hnutí - podle Leeho však Hongkongu přinesl především stabilitu.

Čínský prezident v pátečním projevu řekl, že není důvod měnit zásadu „jedna země, dva systémy“. Podle ní měl Peking ponechat na 50 let v platnosti hospodářský a politický systém zanechaný v Hongkongu Brity. Si také řekl, že v Hongkongu nyní panuje „skutečná demokracie“, která začala až poté, co město opustila britská správa.

S tím však nesouhlasí řada zahraničních pozorovatelů, kteří se shodují, že dodržování závazků se dařilo pouze prvních 10 let po nabytí nezávislosti. Následovalo systematické sbližování Hongkongu s Čínou a jejím chápáním toho, jak by mělo město fungovat.

Omezené oslavy

Si dorazil do Hongkongu ve čtvrtek. Je to jeho první cesta za hranice pevninské Číny od počátku pandemie nemoci covid-19, do Hongkongu se vrátil po pěti letech.

Oproti předchozím letům se konají jen skromné oslavy. Právě kvůli pandemii byl zrušen úvodní banket pro čínského prezidenta, odpadly i původně plánované větší oslavy, řada projevů. Omezena je na pátek veřejná doprava.

Tisíce obyvatel má nařízenou práci z domova, protože jejich kanceláře se nacházejí v bezpečnostním perimetru, ve kterém se má pohybovat Si. Policie v uplynulých týdnech také zatýkala lidi, kteří vyjadřovali nesouhlas s návštěvou čínské delegace na sociálních sítích.

Poté, co policie potlačila prodemokratické protesty, jsou jakékoli nesouhlasné pochody fakticky zakázány. Volební reformy v metropoli také zajistily, že v hongkongské Legislativní radě nejsou žádní opoziční poslanci, ale pouze ti, které Peking považuje za „vlastence“. V hongkongských školách se musí žáci navíc učit o vlastenectví a národní bezpečnosti a některé nové učebnice popírají, že byl Hongkong někdy britskou kolonií.

Páteční inaugurace Leeho následovala po dopoledním slavnostním vztyčení vlajky, kterého se zúčastnila také končící správkyně města Carrie Lamová a několik stovek dalších lidí.