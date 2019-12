Pelosiová neřekla, kdy odešle impeachment Senátu. Demokraté žádají, aby vyčkala na ‚příhodnou dobu‘

Několik desítek demokratických kongresmanů žádá předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou, aby pozdržela odeslání ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa do Senátu. Oznámila to televize CNN s odvoláním na informaci předsedy sněmovního právního výboru Jerrolda Nadlera. Zatím se předpokládá, že Senát zahájí projednávání impeachmentu kolem 6. ledna. Washington 6:48 19. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Poslanec Earl Blumenauer před několika dny hovořil s Pelosiovou a žádal ji o odklad na ‚příhodnou‘ dobu, uvedla CNN. On a několik dalších je přesvědčeno, že články ústavní žaloby by měl Senát dostat až v okamžiku, kdy senátoři slíbí, že předvolají svědky. Pelosiová prý o takovém scénáři uvažuje. Na tiskové konferenci po hlasování ve Sněmovně reprezentantů podrobnosti o odeslání žaloby do Senátu neoznámila, přestože se to očekávalo.

Aby Trumpa odvolal, musel by Senát ústavní žalobu podpořit dvěma třetinami hlasů, což se považuje prakticky za vyloučené. Ve stočlenné horní komoře Kongresu mají Trumpovi republikáni 53 křesel. Otevřený ale zůstává postup projednávání, na němž se republikánští senátoři, Bílý dům a vláda zatím nedokázali shodnout.

Šéf právního výboru Senátu republikán Lindsay Graham ve středu prohlásil, že má zájem na co nejkratší debatě a nepočítá s tím, že budou předvoláni svědci. „Mým cílem je co nejkratší projednávání. Nejsem nakloněn tomu, aby si prezident povolal svědky, nepodpořím to,“ řekl Graham.

Ministr zahraničí Mike Pompeo by naproti tomu předvolání svědků přivítal, a to i v případě své vlastní osoby. „Rád bych vypovídal a předložil Senátu dokumenty, bude-li to nutné, a pokud to bude vyžadovat zákon,“ řekl Pompeo na tiskové konferenci ve Washingtonu. Postoj samotného Trumpa není úplně jasný, několikrát ale naznačil, že s krátkým procesem beze svědků nesouhlasí.

Podle poslance Blumenauera zájem o pozdržení procesu impeachmentu projevily zhruba tři desítky demokratických kongresmanů včetně vůdce demokratické většiny ve Sněmovně reprezentantů Stenyho Hoyera nebo šéfa výboru pro zpravodajské služby Adama Schiffa.