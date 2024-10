Izrael nerozlišuje civilní a vojenské cíle, tvrdí Libanonec. Velvyslankyně s tím nesouhlasí

Izrael v noci na pátek zaútočil na jižní předměstí Bejrútu, kde se měl ukrývat předpokládaný nový vůdce radikálního libanonského hnutí Hizballáh Hášim Safíjuddín. „Jsou bombardována jen místa, kde je potvrzená struktura Hizballáhu,“ říká pro Český rozhlas Plus česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová. „Nemáme se kde ukrýt,“ namítá předseda Asociace absolventů českých a slovenských vysokých škol v Libanonu Rymon Kallas. Bejrút 18:32 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopady izraelského úderu na jižní předměstí Bejrútu | Foto: Ali Alloush | Zdroj: Reuters

Izraelské údery byly podle Kallase slyšet daleko od Bejrútu. „Ve čtvrtek byly desítky náletů na jižní předměstí Bejrútu. Budovy nejsou plánované na takovéto situace, je to těžké. Nemáme kde se ukrýt,“ vysvětluje s tím, že Libanon nemá žádný systém varování lidí před nálety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s předsedou Asociace absolventů českých a slovenských vysokých škol v Libanonu Rámonem Al-Kalasem a rozhovor s českou velvyslankyní v Izraeli Veronikou Kuchyňovou Šmigolovou

Ve čtvrtek Izraelci zasáhli také obytnou budovu, ve které sídlila Islámská zdravotnická organizace, která je blízká Hizballáhu.

„V Libanonu jsou různé organizace, které poskytují zdravotnickou pomoc. Určitě i Hizballáh má své zdravotnické služby. V každém případě u nás civilní obrana, sanitky záchranné služby, zdravotní střediska i nemocnice byly terčem úderů – nejen ty, co patří Hizballáhu, i ty, co patří státu a nestátním organizacím,“ popisuje Kallas.

„Ve čtvrtek to říkal ministr zdravotnictví (Firass Abiad), který jmenoval různé nemocnice, sanitky a zdravotní střediska, která byla zasažena. Také jmenoval, kolik padlo a kolik je raněných pracujících v tomto oboru,“ doplnil.

ONLINE: Noční izraelský úder cílil podle médií na bunkr zbývajících členů nejvyššího vedení Hizballáhu Číst článek

„Na jižním předměstí Bejrútu byly některé čtvrti srovnány se zemí úplně. Myslím, že nálety nerozlišují civilní, nebo vojenské cíle,“ kritizuje Kallas.

Podle české velvyslankyně v Izraeli Veroniky Kuchyňové Šmigolové ale obyvatel Bejrútu nemá přesné informace.

„Nedovedu si představit, že by se šel do těch čtvrtí podívat. Podle toho, co my vidíme a slyšíme tady, tak jsou bombardována skutečně jenom místa, kde je potvrzena nějaká struktura vedení Hizballáhu anebo shromáždění vysokých představitelů Hizballáhu, eventuálně úložiště zbraní. Pokud jde o úložiště zbraní, tak Izrael vždy nejdřív vyzývá obyvatele, aby opustili své domovy,“ dodává.

Zástupce speciálního koordinátora OSN pro Libanon uvádí, že asi milion lidí musel v posledních dnech opustit své domovy. Světová zdravotnická organizace (WHO) hlásí, že za den bylo v Libanonu zabito 28 zdravotníků. Kuchyňová Šmiglová je ale přesvědčená o svém tvrzení.

Izrael se v Libanonu chystá na těžké boje. Situace bude podobná jako v Gaze, míní expertka Číst článek

„Domnívám se, že je důležité si připomenout, proč vůbec dochází k bombardování jižních předměstí Bejrútu, která patří Hizballáhu. Je to proto, že po 7. říjnu začal Hizballáh ostřelovat Izrael, který vyklidil příhraniční pásmo. Přibližně 80 000 lidí muselo opustit své domovy. Po jedenáct měsíců se Izrael snažil dospět k nějaké dohodě, aby ostřelování severu Izraele přestalo,“ tvrdí velvyslankyně.

„Ve chvíli, kdy bylo jasné, že toto se nepodaří, tak Izrael přistoupil k rozhodnutí, že je potřeba hnutí Hizballáh zničit, nebo přinejmenším výrazně oslabit, aby se obyvatelé severního Izraele mohli vrátit domů,“ objasňuje.

„K tomu použil nejprve pagerové útoky, ke kterým se tedy oficiálně nepřihlásil, potom v podstatě dekapitaci vedení hnutí Hizballáh. Nyní vede omezenou pozemní operaci v oblasti jižního Libanonu,“ připomíná Kuchyňová Šmiglová s tím, že informaci o milionu přemístěných Libanonců nedokáže ověřit.