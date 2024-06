USA uvolní Izraeli část ze zadržené dodávky bomb. Vyhlížejí boje s libanonským hnutím Hizballáh

Spojené státy Izraeli uvolní část z pozastavené dodávky bomb, až skončí izraelská vojenská operace v Rafahu. To by podle nejmenovaného izraelského představitele mělo být do dvou týdnů. Informoval o tom server Axios, podle kterého má jít o lehčí pumy o hmotnosti 225 kilogramů. Washington/Tel Aviv 6:58 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Palestinci si prohlížejí škody na budovách po izraelských náletech v Gaze | Foto: Hadi Daoud/Imago Images/APAimages | Zdroj: Reuters

Zpráva přichází poté, co Washington tento týden navštívil izraelský ministr obrany Joav Galant. Server Politico citoval nejmenované zdroje obeznámené s poznatky amerických zpravodajských služeb, podle nichž by mohly v řádu týdnů začít rozsáhlé boje mezi Izraelem a libanonským šíitským hnutím Hizballáh, pokud nebude uzavřeno příměří v Pásmu Gazy.

Americké rozhodnutí uvolnit část bomb podle Axiosu naznačuje, že Washington se nyní méně obává toho, že by je izraelská armáda používala v Pásmu Gazy. Nejmenovaný zdroj obeznámený s obsahem jednání mezi Galantem a zástupci Bílého domu nicméně uvedl, že 225kilogramové pumy nikdy neměly být předmětem pozastavení, ale „zamíchaly se“ do něj, jelikož byly součástí dodávky s těžšími pumami.

Americký prezident Joe Biden v květnu, kdy USA oznámily, že dodávky pozastavují, řekl, že Izrael bomby dodávané Spojenými státy v Gaze použil k útokům, při nichž umírali palestinští civilisté. Zásilka se týkala 1800 kusů pum o hmotnosti 900 kilogramů a 1700 kusů pum o hmotnosti 225 kilogramů.

První zmíněné, těžší pumy jsou podle investigace deníku The New York Times z konce loňského roku jedněmi z „nejničivějších“ konvenčních zbraní v arzenálech západních armád, které jsou schopné tvořit asi 12metrové krátery. Izrael je podle The New York Times alespoň v prvních šesti týdnech operací v Pásmu Gazy pravidelně používal v obydlených oblastech, a to i těch, která dříve palestinským civilistům vyznačil jako bezpečné.

Uvolnění dodávky těžších pum Bidenova administrativa podle Axiosu stále posuzuje.

Spojené státy jsou pro Izrael největším zahraničním dodavatelem vojenského materiálu. Server The Times of Israel ve čtvrtek citoval analýzu letových záznamů, podle kterých americké vojenské dodávky do Izraele vrcholily loni v listopadu, měsíc po teroristických útocích palestinského hnutí Hamás v jižním Izraeli, a od té se jejich počet postupně snižoval.

Konkrétně bylo zásilek údajně 22 v říjnu, 43 v listopadu a v dalších měsících pak postupně 37, 20, 8, 11, 17, 7 a nakonec 9, které připadají na červen. Zpráva však podotýká, že údaje zahrnují pouze materiál dodaný vojenskými transportními letouny, nikoliv po moři, kudy se ho přepravuje větší množství.