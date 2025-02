Jednání s Trumpem nemusí být raketová věda, jen reakce na jeho vrtochy, navrhuje novinář Houska

Evropští politici se snaží najít odpovídající odpověď na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalit cla na dovoz oceli a hliníku. Odborník na Evropskou unii Ondřej Houska v Interview Plus poukazuje na to, že už od loňského roku pracuje expertní skupina, která měla přijít s návrhem, co v takové situaci dělat. „Návrh Bruselu musí ještě schválit členské státy. Evropská odveta možná bude, ale ne hned,“ uvádí redaktor Hospodářských novin. Interview Plus Brusel/Washington 7:40 14. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin a odborník na Evropskou unii | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Zatímco americká cla na evropskou ocel a hliník nemusí být pro českou ekonomiku fatální, Trump v kampani sliboval zavést tarify i na veškerý dovoz automobilů. To už by mohlo tuzemsko ohrozit recesí a znamenalo by to velkou ránu pro celý sektor.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin, odborník na Evropskou unii

„Chleba se bude lámat na tom, jestli padneme před Trumpem na kolena a budeme ho prosit v naději, že cla odvolá. Anebo zavedeme tvrdá reciproční opatření v přesvědčení, že pod hrozbou poškození vlastní ekonomiky Trump ustoupí. To teď ale ještě nikdo neví,“ naznačuje novinář.

Evropské státy podle něj zaspaly i v oblasti bezpečnosti, kde zůstávají odkázány na Spojené státy. V praxi se to projevuje například v otázce řešení války na Ukrajině. Houska považuje za správné, že Trump zahájil jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Představy, že válka nemůže skončit, dokud Ukrajinci nenapochodují do Moskvy a Putin nebude postaven před Mezinárodní trestní tribunál, byly úplně nesmyslné. Problém je, že Trump předem zahodil všechny vyjednávací karty a vypadá to, že v zájmu ukončení války udělá vše, co Putinovi na očích uvidí. A Evropa u jednání vůbec není,“ upozorňuje.

Vrtošivý Trump

‚Vždy budeme chránit naše zájmy.‘ EU zváží opatření proti Trumpovým clům na ocel a hliník Číst článek

Evropská unie a Spojené státy jsou dnes největší obchodní partneři na světě. Problém je ale podle Housky v tom, že Trump vzájemné vztahy vnímá jinak, než jsme byli zvyklí.

„Pro něj neexistuje win-win situace, kdy oba partneři odcházejí spokojení. Nikdo mu zatím nebyl schopen vysvětlit, že přebytek v bilaterálním obchodu není výsledkem nějakého podfuku. Trump si prostě myslí, že jestliže má Amerika s někým deficit, tak je to kvůli tomu, že ten druhý ji okrádá,“ shrnuje.

Trump si podle něj neuvědomuje, že cla nezaplatí dovozci, ale v konečném důsledku američtí spotřebitelé.

„Má představu, že když USA obežene celní hradbou, tak se výroba přesune do Spojených států. Taková severokorejská teorie čučche, autarkie, když to přeženu. Třeba je to proveditelné, ale znamenalo by to fatální prodražení veškeré produkce,“ dodává.

Trump oznámil zavedení 25procentního cla na dovoz oceli a hliníku do USA, a to bez výjimek Číst článek

Možnou inspirací je příklad Mexika a Kanady, kterým Trump pozastavil zavedení cel výměnou za to, že oba státy udělají to, co již dříve slíbily ohledně ostrahy hranice a boje proti pašování fentanylu.

„Jednání s Trumpem nemusí být žádná raketová věda, jen reakce na jeho momentální vrtochy. Odklad cel nevyjednali mexičtí nebo kanadští vyjednavači, to se jen Trump vyspal jinak než o den dřív. Myslím, že ani on sám zatím neví, co s těmi cly udělá,“ dodává Houska.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.