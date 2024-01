Snaží se mi znepříjemnit život, tvrdí Kara-Murza. Putinova kritika přesunuli do jiné trestanecké kolonie

Ruské úřady převezly opozičníka Vladimira Kara-Murzu, odsouzeného k 25 letům vězení, do nové trestanecké kolonie v Omské oblasti na Sibiři. Stráví tam nejméně čtyři měsíce na samotce. S odvoláním na jeho právní zástupkyni to napsal server Novaja Gazeta Jevropa. Politikova manželka a jeho podporovatelé v pondělí uvedli, že Kara-Murza byl přemístěn a nemají o něm žádné zprávy. Moskva 13:52 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vězněný ruský opozičník Vladimir Kara-Murza

Kara-Murza, kterého ruský soud loni v dubnu odsoudil k dlouholetému vězení za vlastizradu, protože kritizoval ruské poměry, si svůj trest odpykával v kolonii číslo šest v Omské oblasti, píše server Novaja Gazeta Jevropa.

Na konci minulého týdne byl předvolán před komisi kvůli „porušení pravidel“ a převelen do trestanecké kolonie číslo sedm v téže oblasti.

Podle Kara-Murzy ho vězeňská služba obvinila, že neuposlechl rozkaz „vstát“. Opozičník ale argumentuje, že žádný takový pokyn nikdo ani nevydal. V dopise své právničce citoval ruské spisovatele Alexandra Solženicyna a Fjodora Dostojevského a uvedl, že se mu ruské úřady přesunem snaží znepříjemnit život.

Cenu Václava Havla získal Kara-Murza. Koordinoval ruské opoziční hnutí Otevřené Rusko, nyní ho vězní Číst článek

Kara-Murza je ve vazbě od dubna 2022. Otec tří dětí a opoziční politik léta vystupoval proti ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a lobboval u západních vlád za uvalení sankcí na Rusko a jednotlivé Rusy za porušování lidských práv. Kritizoval také ruskou vojenskou agresi na Ukrajině.

Rusko po své invazi na Ukrajinu z února 2022 ještě ostřeji zakročilo proti opozici a všem, kdo jeho vpád do sousední země kritizovali. Kara-Murza dříve přirovnal soud k vykonstruovaným procesům za vlády sovětského diktátora Josifa Stalina.

Agentura Reuters podotkla, že 25 let odnětí svobody je v Rusku nejpřísnějším uloženým trestem pro opozičního politika od začátku války. Putinův nejznámější kritik Alexej Navalnyj dostal za různé delikty postupně 2,5 roku, devět let a k 19 let vězení, za mřížemi je ale už od roku 2021.