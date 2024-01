ONLINE: Rusko útočilo na Ukrajinu íránskými drony. Protivzdušná obrana všechny zlikvidovala, tvrdí Kyjev

Francouzští zemědělci připravují blokádu Paříže. Traktory chtějí zablokovat hlavní příjezdové cesty

Traktory chtějí odpoledne zablokovat příjezdové silnice do Paříže. A to i přes to, že vláda přistoupila na některé jejich požadavky a ohlásila například výrazné zjednodušení zemědělských norem.