‚Když spatří pohyb, okamžitě zaútočí.‘ Civilisté z Chersonu jsou obětí ruské dronové kampaně

Jihoukrajinský Cherson na břehu Dněpru byl po začátku invaze první regionální metropolí, kterou ruská armáda dobyla. Okupovaný byl devět měsíců, než jej Ukrajinci získali zpět při úspěšné protiofenzivě. Teď se obávají, že Rusko přes řeku chystá nový útok. Přípravou na ni mohou být tisíce dronových útoků, které ruské jednotky provádějí jako výcvik pro jejich operátory. Od poloviny července jim za oběť padlo 37 lidí, píšou Financial Times. Cherson 12:00 5. prosince 2024

Máloco v těchto dnech obyvatele Chersonu potěší jako známka špatného počasí, píše Financial Times v reportáži z ukrajinského města. Když se nad dříve 250tisícovým, dnes 60tisícovým městem stáhnou mraky, fouká a prší, místní se vydají do ulic a zařizují si vše potřebné.

Vědí, že špatné počasí jim alespoň dočasně přinese odpočinek od teroru, který se rozmohl na jejich obloze. „Loví nás. Představte si, co to s člověkem udělá, ten psychologický dopad,“ řekl šéf vojenské správy Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin.

Cherson a s ním sousedící vesnice na západním břehu Dněpru se od poloviny července staly cíli více než 9500 ruských útoků malými drony. Zemřelo při nich nejméně 37 lidí a stovky utrpěly zranění, uvádí Produkin, místní vyšetřovatelé a policie.

Analýza záběrů z místa neziskové organizace Centre for Information Resilience se sídlem v Londýně zjistila, že ruští operátoři dronů cílí v drtivé většině případů na stojící i pohybující se vozidla. Ukrajinci se domnívají, že pro ruské operátory jde o výcvik.

Cherson totiž leží na břehu Dněpru, který je na jihu Ukrajiny přirozenou dělicí linií ruských a ukrajinských pozic.

Rusové používají FPV drony, tedy malé bezpilotní stroje, které jejich operátor může pilotovat pohledem z první osoby pomocí speciálních brýlí, ruské vojenské drony Lancet i čínské volně prodejné drony Mavic. Některé z nich se primárně využívají třeba na natáčení videí, tyhle jsou však vybavené výbušninami.

Drony se v Chersonu staly natolik všudypřítomnými, že s sebou lidé nosí malé detektory, které je upozorní, když se nějaký vznáší poblíž. Například Oleksij, místní umělec a majitel kavárny, popsal, že si jeden nechává vedle sebe, zatímco vaří zákazníkům kávu. Detektory jsou schopné rozpoznat různé druhy dronů.

Jiní se uchýlili k drastičtějším krokům. Například Volodymyr vypověděl, že z domu vychází jen po setmění a na motorce, na které jezdí s vypnutými světly, aby se vyhnul odhalení z výšky.

Jedním z vážně zraněných je 50letý Serhij. Novinářům Financial Times vypověděl, že takřka každý v Chersonu zná někoho, kdo zemřel, utrpěl zranění nebo měl štěstí, že útok dronu přežil. Sám Serhij vyšel ze svého bytu jednou ráno v listopadu poté, co už žádný dron neslyšel nejméně hodinu. Nepočítal však s tím, že dron shodil minu do nedaleké hromady listí.

„Spadl jsem na zem a viděl jsem, že mi chybí kus nohy,“ řekl Serhij ležící na nemocniční posteli. Naproti němu v místnosti byl 73letý Viktor, který se také setkal s minou shozenou s ruského dronu. Reportérovi pokynul nohou, aby ukázal chybějící chodilo.

Oblíbenými cíli ruských operátorů jsou velká vozidla – vojenská, ale také sanitní vozy, policejní a hasičská auta a humanitární konvoje. Šéf místní vojenské správy Produkin říká, že Rusové se chystají na další ofenzivu přes Dněpr. Moskva chce podle ukrajinských představitelů zvýšit tlak na Kyjev a získat více území, než v Bílém domě usedne zvolený americký prezident Donald Trump.