Ke komentování slovenské politiky teď není potřeba satira. Lidé se smějí i zpravodajství, říká novinář

O svůj pohled na vývoj slovenské politiky a společnosti se podělil Adam Blaško, novinář deníku SME a autor podcastu Piatoček. Okomentoval také vztah Slovenska k humoru, zmizení prezidenta Petra Pellegriniho z politického a veřejného života a zmínil svůj přístup k politické satiře. Jak to vidí... Bratislava 21:41 20. srpna 2024

Adam Blaško už pět let každý týden vymýšlí, natáčí a stříhá podcast Piatoček a je součástí slovenského deníku SME. V obou případech se věnuje politické satiře. V rozhovoru se novinář rozpovídal o tom, jak vznikají témata a proč se jim věnuje.

„Mnoho věcí, které se teď na slovenské politické scéně odehrávají, jsou pro lidi podněty ke smutku. Já ale věřím, že i přesto se tomu můžeme zasmát. A také věřím, že s humorem situaci můžeme snášet snadněji.“

„To, co sledujeme na Slovensku, je rozklad právního státu,“ vysvětluje. „Směřujeme teď spíš k autokracii. Ale musíme se umět zasmát, musíme si hledat pestřejší vjemy než ty, které nám předkládá vládní moc.“

Satira? Na Slovensku stačí rekapitulace

Nabídek na témata, které Adam Blaško může v podcastu Piatoček zpracovávat, je podle jeho slov hodně. „Problémem je, že jsme ve stadiu, kdy v podstatě není potřeba používat vysoké satirické schopnosti, abych komentoval politiku,“ přemýšlí novinář.

„Naši politici a političky teď dělají takové hlouposti, že stačí jen jejich činy zrekapitulovat, přichystat si zpravodajství, a lidé se smějí. Ulehčuje mi to práci, ale zároveň bych si přál trošku větší výzvu,“ dodává.

Slovenská politika se už ale někdy nachází v situacích, kterým se nesměje s lehkým srdcem. „Lidé jsou politikou znechucení. Potom se občas stává, že přichystaný vtip je spíš jen víc rozesmutní.“

Hranice vtipu

„Jsem přesvědčený o tom, že humor nemá hranice,“ říká Adam Blaško. „Tento rok jsem ale pochopil, že jisté ohraničení existuje,“ dodává. „Došlo k tomu v momentě, kdy jsem po atentátu na Roberta Fica měl místo napsaného scénáře jen bílou stánku.“

„Vůbec jsem nevěděl, jak si z toho udělat legraci. Asi by to nějakým prapodivným způsobem šlo, ale já jsem to nedokázal. Hranice humoru je tam, kde si ji stanoví samotný autor a jeho schopnosti.“

Atentát podle slovenského novináře navíc všichni odsoudili – politická scéna, média i veřejnost. „Robert Fico by chtěl, abychom si demonstrace opozice vysvětlovali jako důvod pro polarizaci společnosti, ale není to pravda.“

„Fico navíc tvrdí, že opozice atentát schvaluje, že ho možná i zosnovala. Hraje svou kartu oběti. Faktem je, že se tento čin každému naprosto hnusí,“ zdůrazňuje novinář Adam Blaško.