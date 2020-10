Počet nakažených koronavirem v Evropě za den poprvé překonal 100 tisíc případů

Počet nově odhalených případů koronaviru za jeden den v Evropě poprvé překročil hranici 100 tisíc. Vyplývá to z v pátek aktualizovaných dat Světové zdravotnické organizace (WHO), podle nichž mělo v evropských zemích ve čtvrtek pozitivní test téměř 110 tisíc lidí. O den dříve to bylo téměř 99 tisíc, uvedla agentura DPA. I celosvětová bilance nakažených za jeden den překonala rekord, když přesáhla 350 tisíc.

