Polsko umožnilo pendlerům návrat do práce. Problémy měli nejen Poláci, ale také čeští podnikatelé

Pan Miroslaw je polský důchodce, ale přivydělává si v jedné třinecké strojírenské firmě. Z těšínského zámeckého kopce je Třinec vidět. Aby se tam ale pan Miroslaw dostal, potřebuje laboratorní test na koronavirus.

Ten mu udělají buď ve Frýdku-Místku, nebo v Bielsku-Bialé. V Těšíně zatím ne a panu Mirkovi se tak daleko nechce. A nechce se mu platit ani tři až čtyři tisíce korun za test. V televizi říkali, že všechno bude v pořádku, ale není. Chtěl by dostat alespoň poslední výplatu, ale tu by mu mistr musel přivézt na hranici. Pan Mirek pochybuje, že se jeho šéfovi bude chtít.

Problémy s polopropustnou hranicí mají i čeští podnikatelé v Polsku. Kvůli protivirovým opatřením uvízla na pravém, polském břehu řeky Olše paní Iveta Stozsková, která se pohraničníků přišla zeptat, jak se má dostat domů.

„Protože jsem tady zůstala šest týdnů za účelem vykonávání zaměstnání a teď se chci vrátit do České republiky bez toho, aniž bych musela podstoupit povinnou karanténu,“ popsala Radiožurnálu.

Takže si musí nechat udělat testy. „Z toho všeho vychází, že si je musím nechat udělat tady na polské straně,“ dodala. Kdyby to trvalo déle, bylo by to nejen pro její firmu likvidační. „Pokud byly kdysi dávno zrušené hranice v rámci Schengenu, tak v tomto případě je to velice nepříjemná záležitost a pravděpodobně by to opravdu vedlo k likvidaci firmy,“ řekla na závěr.

Ředitel kanceláře Euroregionu Těšínské Slezsko Bogdan Kasperek říká, že vláda ani vojvodské úřady neberou současný problém v pohraničí dost vážně. „Myslím, že se týká na polské straně většiny obyvatel. Například pro mě – bydlím v Těšíně – to není jen má vlast, ale je to celé naše trojhraničí – Slovensko, Česko, Polsko. Stejný problém nejen profesní mají i v celém Těšínském Slezsku na polské straně,“ popsal Kasperek.

Na pravém břehu řeky Olše v polském Těšíně stojí na nábřeží osamocený transparent s nápisem: „Chceme do práce.“