Česko usiluje o to, aby jeho partneři více podporovali Ukrajinu, řekl v Kyjevě ministr Lipavský

Česká republika přesvědčuje své partnery, aby co nejvíce podporovali Ukrajinu, která se od února brání ruské ozbrojené agresi. Novinářům to v Kyjevě řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský po setkání se svým ukrajinským protějškem Dmytro Kulebou. Podle toho je pomoc Ukrajině ve vlastním zájmu Evropy. Účastníci středečního kyjevského jednání se shodli, že Ukrajina musí válku s Ruskem vyhrát a také, že musí zvítězit demokratický řád. Kyjev 21:06 20. července 2022

„Tvrdě každý den pracuji na tom, abych přesvědčil naše partnery, že mají pomáhat Ukrajině co nejvíce,“ prohlásil Lipavský a připomněl, že Česko patří v Evropě ohledně pomoci Ukrajině mezi lídry. „Vysvětluji partnerům každý den, že žádná agrese nemůže být zastavena usmiřováním,“ dodal český ministr zahraničí.

„Podpora Ukrajiny není charita, ale pragmatické rozhodnutí,“ zdůraznil Kuleba, podle kterého je vítězství Ukrajiny ve vlastním zájmu evropských zemí.

Podle Lipavského západní země podcenily „ruské agresivní záměry“ tím, že dlouho nechtěly vidět pravou povahu režimu prezidenta Vladimira Putina. „Ukazujete nám, že stojí za to bojovat za hodnoty, v něž věříte. My na Západě na to někdy máme sklon zapomínat,“ dodal směrem ke Kulebovi.

Lipavský přijel do Kyjeva s rakouským kolegou Alexanderem Schallenbergem, kvůli covidu-19 naopak na poslední chvíli cestu zrušil slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok. V tomto takzvaném slavkovském formátu trojice ministrů zahraničí navštívila Ukrajinu naposledy začátkem února, jen dva týdny před zahájením ruské invaze. Spolu byli také v dubnu v Moldavsku.

V této těžké době jsme se potkali i s prezidentem @ZelenskyyUa. Bavili jsme se o naší další podpoře. Až Ukrajina vyhraje tuto válku nad Ruskem, musíme jí pomoci s rekonstrukcí země. #StandWithUkriane #StopRussianAggression pic.twitter.com/MHW5Kc4DwJ — Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 20, 2022

Jednání o ruské anexi a evropské integraci

Jedním z témat, které Lipavský se Schallenbergem probírali na odpoledním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, byla evropská reakce na možnou anexi Ruskem okupovaných území na Ukrajině. „Je potřeba si uvědomit, že se to může stát, a mít připravenou silnou společnou evropskou reakci,“ míní Lipavský.

Zelenskému ministr zahraničí slíbil, že Praha „udělá maximum“ pro evropskou integraci Ukrajiny. Poděkoval mu také za „z českého pohledu velmi kvalitní práci“ končícího ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebyjnise.

Česko poskytuje kromě politické také humanitární a vojenskou pomoc Ukrajině, které dodalo řadu těžkých zbraní. Patří rovněž mezi země, které v přepočtu na obyvatele přijaly nejvíce ukrajinských uprchlíků.

Lipavský při cestě do Kyjeva uvedl, že chce, aby ČR využila svého půlročního předsednictví v Evropské unii a co nejvíce vnesla do evropského veřejného prostoru téma poválečné rekonstrukce Ukrajiny. Praha chce být také silným přímluvcem Kyjeva v jeho aspiracích stát se členem EU.

Česko a Ukrajina podle Lipavského zahájily jednání na společném memorandu, které by mělo zahrnovat veškeré dosavadní bilaterální aktivity a spolupráci obou zemí. Bližší informace by měly být zveřejněny v blízké době, dodal Kuleba.