Stíhačky F-16 míří na Ukrajinu. Pomohou získat vzdušnou převahu, říká Petráš

Stíhačky F-16 jsou na cestě z Dánska a Nizozemska na Ukrajinu. Během summitu NATO o tom informoval americký ministr zahraničí Anthony Blinken. Letouny by měly nad napadenou zemí vzlétnout ještě v létě. Kyjev má od spojenců dostat až 70 těchto strojů. Rusko to kritizuje, stíhačky podle prezidenta Putina jenom prodlouží další boje. „To klíčové je vzdušná převaha," říká Zdeněk Petráš, plukovník generálního štábu v záloze z Univerzity obrany v Brně. Rozhovor Praha 11:48 11. července 2024

Jak důležité pro ukrajinskou armádu stíhačky jsou? V čem jsou F-16 tak výjimečné?

Nejenom F-16, ale jakákoliv letecká technika je pro Ukrajinu v tuto chvíli nesmírně klíčová. A to jednak proto, aby zabezpečila ochranu svého vzdušného prostoru, případně aby získala alespoň náhradu za to, aby byla vyrovnaným protivníkem ruské armádě a ruským vzdušním sílám.

A v neposlední řadě se jedná i o to, aby mohla Ukrajina podporovat své pozemní operace ze vzduchu, aby zajistila leteckou podporu pozemním operacím, které budou probíhat, které de facto už probíhají na ukrajinské frontě.

A ještě něco konkrétního, k čemu by mohla ukrajinská armáda F-16 použít?Samozřejmě by se mohlo jednat i o to, že by Ukrajina případně mohla podnikat letecké útoky na ruské území, do příhraniční oblasti, ale samozřejmě se jedná i o to, že by mohla znesnadnit zajištění bezpečnostní situace a bezpečnosti krymského poloostrova, kde se nachází také poměrně značná část ruského potenciálu vojenského, především pak námořních sil.

Ale to klíčové je zcela jednoznačně vzdušná převaha a posílení a podpora pozemní operací. To je to, co v současné době Ukrajině de facto chybí ve velkém měřítku.

A můžou letouny F-16 nějak zásadně změnit situaci ve vzduchu a na frontě?

Je potřeba si uvědomit, že letouny F-16 jsou poměrně kvalitní moderní technika. Tato technika se vyvíjela od 70. let minulého století, ale v každém případě pořád patří ke špičce, co se týče letecké technické výbavy a multifunkčních letounů. To je jedna věc.

Ovšem druhá věc je výcvik pilotů, výcvik personálu a zabezpečení infrastruktury a logistické podpory.

To znamená, že se nejedná se pouze a o výcvik pilotů a secvičení do letových formací, do leteckých formací, které budou bránit či útočit, ale jedná se o to, aby Ukrajina měla dostatečný počet personálu, který vůbec zajistí provoz této techniky.