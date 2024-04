Starý název pro nejnovější techniku. Do polského vojska se vracejí husaři

V polských ozbrojených silách se zakrátko opět objeví husaři. Nikoliv však jako těžká kavalérie, jejíž jezdci mají na zádech atrapy křídel a která v minulosti zahnala turecká vojska od Vídně. Tito husaři budou mít křídla skutečná. Husarz (husar) bude totiž polský název pro nejnovější stíhačky F-35. Stejné stíhačky si objednalo i Česko, v počtu 24 kusů a zhruba čtyři roky po Polsku. Varšava 8:13 30. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stíhačka F-35 (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

První z 32 kusů objednaných Polskem stanul v továrně Lockheed Martin na vlastních kolech. Na polský název pro stíhačku předtím vyhlásily ozbrojené síly soutěž. A vítězem se stal Husarz, oznámil v pondělí generální štáb.

Jeho náčelník, generál Wieslaw Kukula, současně podle médií ohlásil, že novodobí husaři se budou muset obejít bez tradičních rozpoznávacích znaků v podobě bílo-červených šachovnic, které provázejí polská vojenská letadla už od roku 1918.

„Na polských F-35 nebude tradiční bílo-červená šachovnice. Na tomto typu použijeme šachovnici v odstínech šedi, jak vyžaduje maskování. Změníme předpisy,“ uvedl generál. Jde podle něj o „technologickou nezbytnost“, podloženou přesnými údaji, jak moc by bílo-červená šachovnice ovlivnila pravděpodobnost odhalení stíhačky, jejíž předností má být právě obtížná zjistitelnost.

„Není to móda, ale schopnost, na kterou vynakládáme velké náklady. Odložme city stranou a soustřeďme se na to, co zajistí vítězství,“ vzkázal staromilcům, naříkajícím nad ztrátou tradičních znaků „kvůli dočasné módě“.

Nástroj odstrašení

F-35 představuje mimořádně drahou techniku, kterou zaplatí polští poplatníci. Není určen pro předvádění na přehlídkách, ale jako nástroj odstrašení, popřípadě „posloužit k vítězství ve válce, která může přijít“, argumentoval generál.

‚Jako Hitler s Československem.‘ Jestli Putin získá Ukrajinu, bude silnější, varuje polský ministr Číst článek

A rozpoznávací znaky v tradičním provedení by mohly narušit speciální nátěr na povrchu letadla, zajišťující obtížnou zjistitelnost tím, že pohlcuje paprsky radaru.

Znaky v odstínech šedi zavedli prakticky všichni současní i příští uživatelé stíhaček F-35 - s výjimkou Dánska, jehož letectvo hodlá použít speciální červenou barvu, kompatibilní s protiradarovým nátěrem stíhačky, podotkla televize TVN 24.

V Polsku ale změna předpisů o rozpoznávacích znacích nejspíše otevře cestu k obdobné úpravě i na dalších typech letounů polského letectva, jako jsou stíhačky F-16, lehké bojové stroje FA-50 a cvičné M346.

Miliardy za F - 35

Polsko si 31. ledna 2020 objednalo 32 kusů F-35A. Samy stroje mají stát 2,8 miliardy dolarů, hodnota celého kontraktu činí 4,6 miliardy dolarů (nyní asi 108 miliard korun).

Co čeká armádu v roce 2024? Podpis největší zakázky v historii, ale také zmrazení platů vojáků Číst článek

První letoun má polské letectvo formálně obdržet ještě letos, ale tento stroj poslouží na základně Ebbing Národní gardy amerického státu Arkansas k výcviku polských pilotů.

Ročně má následovat čtyři až šest kusů, z nichž první do Polska přiletí asi za dva roky. Celá objednávka má být splněna do roku 2030, připomněl server Dziennik zbrojny.

Autor vítězného návrhu Husarz bude pozván na slavnostní představení prvního polského letounu F-35, slíbilo vojsko podle TVN 24.

Polské stíhačky F-16 | Foto: Lukasz Glowala | Zdroj: Reuters