Severoatlantická aliance má nově 31 členů. Proces přijetí Finska trval ani ne rok

Před sídlem Severoatlantické aliance v Bruselu od úterý nově vlaje 31 vlajek členských zemí. NATO do svých řad přivítalo Finsko. Původně chtělo přistoupit do Aliance společně se Švédskem, jeho žádost o členství se ale prozatím zastavila na nesouhlasu Turecka a Maďarska. Brusel 14:55 4. dubna 2023

NATO má nově 31 členů | Zdroj: Reuters

Do Bruselu přijel finský prezident Sauli Niinistö a přístupové dokumenty uložil do úschovy americkému šéfovi diplomacie Antonymu Blinkenovi jeho finský protějšek Pekka Haavisto.

Na místě byli i zástupci všech členských zemí, protože v úterý začalo i dvoudenní jednání ministrů zahraničí členských zemí.

Společně budou jednat o další podpoře Ukrajiny v obraně proti ruské agresi nebo o dodávkách těžkých zbraní. Tématem ale má být i rostoucí vojenská moc Číny.

Yes, Finland is joining NATO today. The days of this account are numbered. #NATO #Finland — Has Finland Joined NATO Today? (@Finland_NATO) April 4, 2023

V Bruselu mají navíc k oslavám i další důvod – od založení Severoatlantické aliance totiž uběhlo již 74 let

Od ohlášení záměru přistoupit k NATO k úternímu přijetí to Finsku trvalo ani ne rok - bylo to nejrychlejší přijetí do aliance v historii a ještě nedávno prakticky nemyslitelný konec dlouholeté finské neutrality.

Vstup do NATO podpořila ve Finsku i široká veřejnost. Ukázaly to i víkendové volby, ve kterých strany zpochybňující členství v Alianci zcela propadly. I když se teď ve Finsku změní vláda, na vztazích k NATO se nic zásadního měnit nejspíš nebude.

Přistoupení Finska do Severoatlantické aliance je symbolické i tím, že to byla právě tato země, která dala jméno konceptu takzvané „finlandizace“ - tedy stavu, kdy země rezignuje na nezávislou zahraniční politiku a podřídí se zájmům některé velmoci. To byl stav, do kterého po druhé světové válce dotlačila Helsinky Moskva. A právě kvůli Rusku teď neutralita Finska končí.

Kde je Švédsko?

Původně po boku finských představitelů měli stát i zástupci Švédska. Obě země dlouho trvaly na tom, že do aliance vstoupí společně. V případě Švédska to ale nakonec vypadá, že schvalování jeho přistoupení do NATO se ještě nejméně o několik měsíců protáhne.

Zásadní jsou zejména spory s Tureckem. Výhrady vůči švédskému členství se v Turecku staly součástí předvolební kampaně před parlamentními a prezidentskými volbami plánovanými na květen.

Do té doby se zřejmě ledy nepohnou a obě země se tak rozhodly, že na společném přistoupení nebudou trvat. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ale zdůraznil, že aliance na Švédsko nezapomíná.

Podle Stoltenberga je nepředstavitelné, že by Švédsko čelilo nějaké bezpečnostní hrozbě a aliance by mu nepomohla. Zdůraznil, že už vstup Finska výrazně posiluje také bezpečnost Švédska, se kterým jak Finsko, tak další členové NATO, už teď úzce spolupracují a budou spolupracovat dál.

321 dní od podání přihlášky bude Finsko v NATO. Ministr zahraničí Pekka Haavisto odevzdá v Bruselu vstupní dokumenty americké diplomacii (která je jejich správcem) a prezident Sauli Niinistö bude součástí ceremoniálu vyvěšení finské vlajky před velitelstvím. Co bude dál? /1 — Jakub Lucký (@JakubLuckyCZ) April 4, 2023

Reakce Ruska na vstup Finska do Severoatlantické aliance je chladná. Úterním dnem se hranice Ruska s členskými zeměmi NATO de facto zdvojnásobí ve své dálce a Moskva už oznámila, že posílí svoji vojenskou přítomnost podél hranice s Finskem.

A hrozí, že ji bude dál posilovat, pokud se členské země NATO rozhodnou ve Finsku rozmisťovat své vojenské kapacity.