AfD se obává důkazů na Bystroně. Velkou část voličů však kauza nezajímá, tvrdí berlínský redaktor

Poslanec Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň ve čtvrtečním dopise adresovaném vedení strany odmítl podezření, že přijímal úplatky od proruské sítě Voice of Europe. Popírá tak informace, s nimiž přišly český Deník N a německý časopis Der Spiegel s odvoláním na Bezpečnostní informační službu (BIS). „Otázkou je: ‚Je to Alternativa pro Německo, nebo pro Rusko'?" ptá se v rozhovoru pro Radiožurnál redaktor Süddeutsche Zeitung Daniel Preisler. Rozhovor Berlín 20:42 4. dubna 2024

Jak si vysvětlujete, že vedení AfD vyzvalo poslance Bystroně až nyní k vyjádření k informacím, které byly zveřejněny skoro před týdnem. Proč mu dalo jasnou lhůtu na odpověď do čtvrtečních 14.00?

Myslím, že ta první reakce vůbec není překvapivá, protože to je vždycky první reakce AfD. Vždy, když jsou nějaké informace nebo zprávy proti té straně, tak první reakcí je: „To není pravda, nebudeme se tím zabývat.“ Teď je nová situace, protože je to něco jako mezinárodní aféra. S tím se strana musí zabývat a už se tomu nemohla vyhýbat.

Nakolik přesvědčivě podle vašeho názoru vyzněla čtvrteční odpověď Bystroně adresovaná vedení AfD?

Já bych řekl, že tady není otázka, na kolik je to přesvědčivé pro širší veřejnost, protože bych řekl, že ne moc. Otázka je, jestli tím přesvědčil vlastní stranu. Těžko říct, to uvidíme příští týden, až budou nějaké reakce.

Je zajímavé, že reakce strany je skutečně zdrženlivá. Myslím, že tady je obava, kdyby skutečně byly důkazy na to, že poslanec Bystroň nějaké peníze vzal, tak by to samozřejmě byl pro stranu problém. Nějaká obava ve straně je.

‚Diskreditační kampaň‘

Bystroň ve čtvrtek vyzval AfD, aby žádala od české BIS zveřejnění údajných zvukových nahrávek, o které česká tajná služba zmíněné podezření opírá. Bystroň je dvojkou na kandidátce AfD pro červnové volby do Evropského parlamentu a tvrdí, že se stal terčem cílené diskreditační kampaně vedené z České republiky, jejíž vláda prosazuje pokračující vojenskou pomoc Ukrajině. Přikládají tomu němečtí komentátoři nějakou váhu? Rezonuje i tato část vyjádření v německých médiích?

Ne, vůbec ne, protože to není nic překvapivého. To jsou obvyklé konspirační teorie, tomu nikdo moc nevěří.

Jak vážná je kauza pro AfD?

Já bych řekl, že je vážná. Řekl bych, že otázka je: „Je to Alternativa pro Německo, nebo je to Alternativa pro Rusko?“

Je známé, že AfD má velmi proruské pozice, ale je rozdíl mít jenom proruské postoje, nebo skutečně mít finanční zdroje v Rusku. K tomu nikdy žádné důkazy nebyly. Kdyby takové důkazy byly, tak by to samozřejmě pro AfD bylo velmi nepříjemné.

Rezonuje to výrazněji na německé politické scéně?

Uvidíme, jak to bude. Uvidíme, jestli pro to skutečně budou nějaké důkazy. Pak bych řekl, že ano, ale tady je zase otázka: „Jak na koho?“

Myslím, že velká část voličů AfD je už v takovém stavu, že je to moc nezajímá, že takovéto informace vždycky bude vnímat jako konspirační teorie a nebudou tomu věřit. Velká část voličů AfD se asi o to nebude moc zajímat nebo dokonce je to mínění, že to není nic zlého.

‚Munice soupeřů‘

Dá se očekávat, že zveřejněné informace mohou být využity jako jakási munice ze strany soupeřů AfD v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu?

Do jisté míry ano. Jak jsem řekl, je zde otázka, jestli je to Alternativa pro Německo, nebo Alternativa pro Rusko. Myslím, že je tady trochu boj o část voličů AfD, která momentálně není spokojena s vládní politikou, není spokojena s demokratickou opozicí, ale považuje samu sebe za demokraty.

Myslím, že pro tuto část voličů AfD by to byly zajímavé informace. Jsou to lidé, kteří by v takovém případě třeba nevolili. Ale jasně, je to jenom část, řekl bych dokonce menší část voličů AfD.

Je pravděpodobné, že by se tímto případem mohl příští týden zabývat výbor Spolkového sněmu pro záležitosti vnitra, jak navrhla poslankyně Levice Martina Rennerová? Případně, kam by vůbec jednání mohlo vyústit?

Já myslím, že je to možné, ale hlavní otázka je, jestli to německé úřady budou vyšetřovat, jestli bude dokonce nějaké trestní řízení. V tom případě by to určitě byl problém pro AfD a je dokonce možné, že poslanec Bystroň by v takovém případě ztratil poslaneckou imunitu.