Nejlepší by pro Bidena bylo, kdyby šla kampaň mimo něj, říká expert. Podle Lepše se jeho stav zhoršuje

Nejen sponzoři vyzývají amerického prezidenta Joea Bidena, aby z aktuálních voleb odstoupil kvůli svému zdravotnímu stavu. „Mě stále straší, v jak relativně dobrém stavu byl ještě počátkem března a v jakém stavu je teď," přiznává pro Český rozhlas Plus amerikanista Jakub Lepš z University of New York in Prague. „Historie napovídá, že není úplně šťastné měnit koně uprostřed řeky, jestli to říkám správně česky," namítá mediální expert Brady Clough. Pro a proti Praha 13:34 9. července 2024

Už i české sázkové kanceláře vypisují kurzy na to, jestli se nakonec Joe Biden utká o Bílý dům, nebo ne. Na co byste si vsadili vy?

Jakub Lepš: V tento moment vypadá jako nejpravděpodobnější, že Biden chce rozhodně zůstat kandidátem a má procesně nabito. Ale tlak na něj roste. Já to vidím jako 50:50 a je to teď věštění z křišťálové koule.

Brady Clough: Myslím, že všechno záleží na tomto týdnu, kdy se schází demokratický výbor Senátu. Ačkoliv jsme slyšeli, že zhruba pět až deset reprezentantů Bidena přemlouvají k tomu, aby odstoupil, důležitější je Senát a vedení Demokratické strany. A zatím to vidím tak, že Biden zůstává.

Nejnovější průzkum, který v sobotu zveřejnila agentura Bloomberg, svědčí o tom, že náskok bývalého prezidenta Donalda Trumpa nad současným prezidentem Bidenem se zmenšuje. Po televizní debatě byl rozdíl 6 procentních bodů, teď jsou to body 2. Daří se demokratům sanovat dopady této debaty na veřejné mínění?

Lepš: Viděl jsem poslední průzkum a ten není přímo o popularitě Bidena nebo Trumpa, ale koho voliče vnímají jako toho, který by vedl lépe ekonomiku a lépe řešil migraci. A v tomto směru hodnotí voliči Trumpovo prezidentské období stále lépe než Bidenovo.

Ve většině průzkumů Trump vede. A hlavně vede v klíčových šesti nerozhodných státech, v takzvaných swing states. Je to Pensylvánie, kde v neděli hovořil Biden, jsou to Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan a tak dále.

Nemůžeme odhlédnout od faktu, že Trump je v tento moment favoritem amerických prezidentských voleb. To nejde překroutit. Ale rozhodnuto není a to je krása demokracie. Nerozhodují průzkumy ani mediální političtí odborníci, ale voliči.

Vy také vidíte Trumpa jako favorita? Nakolik tomu přispívá právě to, že kandidátem demokratické strany je Joe Biden a ne někdo jiný?

Clough: Myslím, že pro Bidena by teď bylo nejlepší, kdyby šla kampaň trochu mimo něj. Nejlepší zbraní proti Trumpovi je takzvaný Projekt 2025 (seznam požadavků krajně pravicových republikánů, pozn. red.).

Tam jsou tak extrémní pravicové názory jako zákaz interrupce, zákaz prodeje antikoncepce a další nepopulární kroky... O víkendu se od toho distancoval sám Donald Trump, protože ví, že tohle je pro něj prohra.

Myslím, že když Biden bude chytrý a nechá extrémní pravici mezi republikány, aby se sama zničila, tak z toho může vyjít jako vítěz.

Dva špatné scénáře

Měl by Biden tedy odstoupit od kandidatury na prezidenta?

Lepš: Dobrý moment, aby odstoupil a byl prezidentem jen pro jedno volební období, už je dávno passé. Ten moment byl možná na začátku jeho prezidentského období nebo naposledy někdy loni, možná počátkem roku, kdy se rozhodoval, zda má kandidovat.

Teď je pozdě. Teď jsou tu dva špatné scénáře.

Mě stále straší, v jak relativně dobrém stavu Biden byl ještě počátkem března při zprávě o stavu unie a v jakém stavu je teď. To není jeden špatný den, ale minimálně špatný týden. Straší mě, kam až sestup jeho schopností může pokračovat. Je stále unavenější, kulantně řečeno.

A který z těch špatných scénářů je méně špatný?

Lepš: Když udělá státnický projev, nebude dál poškozovat své historické dědictví a pokusí se ve spolupráci s dalšími demokraty připravit do srpnového sněmu předání štafetového kolíku prezidentské kandidatury tak, aby to pro demokratickou stranu bylo co nejméně bolestné a strana zůstala co nejvíc sjednocená. To je podle mě přece jenom lepší scénář, ale je jasné, že je riskantní.

Clough: Já to soudím podle zkušenosti z minulosti. Třeba v roce 2016 demokratické křídlo Bernieho Sanderse poškodilo Hillary Clintonovou.

Příští týden bude sjezd republikánů. A když do té doby Biden nedá najevo, jakým směrem to půjde, pak bude celý republikánský sjezd o tom, že Biden je starý a neschopný. Bude to týden mediální masáže proti Bidenovi a to demokraty jenom poškodí.

Pokud se Biden rozhodne odstoupit poté, tak se strana musí před srpnovým sjezdem demokratů semknout za kandidátem. Ale historie napovídá, že není úplně šťastné měnit koně uprostřed řeky, jestli to říkám správně česky.

Zní to divně, ale poučil bych se právě u republikánů. Republikáni si stoupli do řady a podporují Trumpa, i když je soudem odsouzený kandidát. Prostě říkají, že jim to nevadí, a tlačí Trumpa. Stejně tak by měli demokraté tlačit Joea Bidena.

