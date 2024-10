Němeček: Zvyšování daní bude Ficovy voliče bolet. Plánem na omezení novinářů vypouští clonu

Robert Fico opět verbálně napadl média a obvinil je, že mohou za vypjatou společenskou atmosféru v zemi. Oznámil, že na práci novinářů bude dohlížet národní mediální úřad. „Je to odvádění pozornosti. Jeho vláda se po prvním roce, kdy byla opojená mocí, začíná potýkat s prvními vážnými problémy v ekonomice. Musela prosadit zvyšování daní, které bude bolet i její voliče,“ soudí advokát a někdejší novinář Tomáš Němeček pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha 17:36 9. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokát a někdejší novinář Tomáš Němeček | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Zároveň poukazuje na to, že některé Ficovy pokusy o odvedení pozornosti měly reálné důsledky, například odvolání místopředsedy parlamentu Michala Šimečky, šéfa opoziční strany Progresivní Slovensko.

„I leckteří uznávaní komentátoři si mysleli, že na poslední chvíli Fico cukne. Ale neucukl, takže je třeba být ve střehu i ohledně médií,“ dodává.

Podle Němečka začíná být viditelná proměna veřejnoprávní RTVS, jejíž nová podoba STVR je nyní daleko příchylnější k vládě.

„Je to vidět prostým okem. Druhá věc je, že slovenská televize ani rozhlas nikdy neměly kvalitu českých veřejnoprávních médií a určitá afinita k tomu, kdo právě vládne, tam byla vždy,“ podotýká.

Na Slovensku jsou zase silnější soukromá média opírající se o své čtenáře, kteří jsou daleko více zvyklí za internetové zpravodajství platit, poukazuje advokát a někdejší novinář.

„Myslím, že by se soukromá média nenechala tak snadno zkrotit. Navíc je zde ústavní soud obsazený ještě bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, který se několikrát postavil na stranu svobody slova,“ připomíná.

Nervozita v koalici

Ke změnám dochází i v kultuře, ministryně Martina Šimkovičová postupně odvolala ředitele Slovenského národního divadla, národní galerie a nyní i Slovenského národního muzea. Kulturní obec i opozice to sice kritizuje, významnější dopad na stranické preference to ale nemá.

„Jak upozorňuje jeden ze známých slovenských intelektuálů Miroslav Beblavý, opozice si bude muset přeskládat priority, protože voličů se víc dotýkají změny DPH nebo daň z bankovních transakcí. Byť od chvíle, kdy by začali protestovat známí herci, tak to bude vadit i premiérovi. A zaznamenal jsem úvahy, že v nějaké chvíli bude ministryně kultury obětována,“ uvádí Němeček.

První spory se objevují i v rámci koalice, například pokud jde o obsazení křesla předsedy parlamentu, funkci před svým zvolením prezidentem zastával Peter Pellegrini. Podle koaliční smlouvy náleží straně Hlas, nyní ho ale pro sebe chce Slovenská národní strana.

Kvůli škrtům ve svém rezortu podala demisi ministryně zdravotnictví Zuzana Dolinková, prezident ji ale zatím nepřijal a pod hrozbou veta vyzývá vládu ke kompromisu.

„Vypadá to, že si testuje prostor a zkouší se vymezovat vůči vládě. Možná ho ta pozice začala bavit. A je to citlivé téma, Fico je z toho právem nervózní. Týká se to jeho voličů v odlehlejších částech Slovenska. Potřebuje zdravotníky uklidnit, ale zároveň i nějak vyrovnat rozpočet,“ shrnuje.

