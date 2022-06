Za 220 korun měsíčně po celém Německu. Vláda lidem zlevnila vlaky v reakci na rostoucí ceny energií

Německá vláda bojuje proti nárůstu cen pohonných hmot a rostoucí inflaci. Veřejná doprava po celém Německu ode středy stojí pouze devět eur, v přepočtu přibližně 220 korun, měsíčně. Němci si mimo to dostanou daňové úlevy a nejchudší občané dostanou přímou podporu na placení rostoucích cen energií. Rozhodnutí vlády, ale kvůli jejich vysoké ceně, rozhodně nejsou populární mezi všemi občany. Berlín 12:07 1. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý vlak (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Zlevněné jízdné je dostupné i pro české turisty. Prakticky v každém automatu na jízdenky se dá jednoduše koupit měsíční kupon, který funguje po celém Německu, kromě rychlíků, soukromých dopravců a několik vybraných spojů. Na lístek je pouze nutné napsat jméno a příjmení a můžete volně cestovat po celé Německu nehledě na vaši státní příslušnost.

Lístek platí pro veřejnou dopravu v každém městě, ale při meziměstské dopravě se člověk musí spolehnout na pomalejší regionální vlaky kvůli výjimce pro rychlíky a soukromé dopravce.

‚Zmrazení nájmů je historie.‘ Německý ústavní soud zrušil zákon, který měl v Berlíně zlevnit bydlení Číst článek

Toto jízdné bude v nabídce od června do 1. srpna. Vláda chce tímto krokem lidi odvést od toho, aby jezdili autem a tím pádem více ušetřili kvůli vysoké ceně pohonných hmot.

Dopravní podniky kvůli tomu posilují v podstatě na všech spojích, ale v některých lokalitách se obávají kolapsu, a to především tam, kde se v současnosti rekonstruuje infrastruktura, jako například v mnichovském metru nebo na nádraží v Drážďanech.

Na skutečnou krizi se připravuje ostrov Sylt. To je pro Němce symbol luxusu. Správa Syltu již požádala, aby lidé se zlevněným jízdným na ostrov nejezdili, kvůli nedostatku kapacit.

To ovšem na sociálních sítích vyvolalo poprask a zájem o návštěvu se pouze zvýšil, a to i přes to, že regionálními vlaky například z Berlína to na ostrov trvá osm hodin cesty. Ostrov tak letos očekává výrazně zvýšený zájem turistů a u německých drah si již domluvil speciální posílení spojů.

Daňové úlevy pro Němce

Od středy německá vláda také snižuje daň z pohonných hmot, stejně jako u jízdného na tři měsíce. Podle úřadu pro ochranu hospodářské soutěže to ovšem mohla být chyba. Čerpací stanice si totiž současné ceny dost možná ponechají, aby si navýšily zisky.

Všichni Němci také dostanou daňové úlevy. Stát jim pro letošek odpustí v přepočtu asi okolo sedmi tisíc korun, aby měli více peněz na energie. Vedle toho se budou vyplácet menší jednorázové příspěvky například pro rodiny s dětmi, nezaměstnané nebo pro sociálně znevýhodněné.

Těm, kteří pobírají příspěvek na bydlení, bude také přidáno několik set eur na energie. Ty se jim záměrně pošlou společně se složenkami za vytápění, aby se ta podpora pokud možno nedala zneužít.

Slevy na jízdné se sníží ze 75 na 50 procent. Ročně to má přinést úsporu přes 1,8 miliardy korun Číst článek

Němci by raději řídili

Podle už staršího průzkumu by ovšem většina Němců byla ráda, kdyby stát krizi řešil úplně jinak. Navrhovaná řešení budou Německo stát řádově miliardy eur a ve výsledku z nich mohou čerpat spíš bohatší části společnosti. To je tedy argument hlavně u snížení daně na paliva, kterou dokonce kritizuje asociace ADAC.

Jeho vedení paradoxně navádí, aby lidé spíše řídili úsporněji a pomaleji. Vládní politika podle ADACu spíše povede k tomu, že lidé nyní hromadně vypraví na tankovací stanice, aby natankovali a vyčerpali veškeré zásoby.

Lehce kontroverzní je i zmíněné snížení ceny měsíčního kuponu na hromadnou dopravu. Jedním z důvodů je opět cena. Tento krok vládu vyjde v přepočtu na 60 miliard korun, ale nebude mít pravděpodobně žádný dlouhodobý dopad. Využijí se tak peníze, které mohli jít na zlepšení infrastruktury. Agentura DPA pak v nedávném průzkumu zjistila, že až 37% Němců nemá zájem si takovou jízdenku zakoupit