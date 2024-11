‚Nikdy se to nemělo stát.‘ Novozélandský premiér se omluvil za zneužívání zranitelných v ústavní péči

V novozélandských státních a církevních ústavech bylo v letech 1950 až 2019 zneužito přes 200 000 lidí. Nejčastěji zneužívání čelily děti od pěti do 17 let a mezi nejběžnější formy patřilo fyzické či sexuální zneužívání či elektrické šoky.

„Bylo to hrozné. Lámalo to srdce. Bylo to špatné. A nikdy se to nemělo stát,“ řekl podle agentur premiér. Jménem vlády pětimilionové země se za prožitá příkoří omluvil obětem i jejich blízkým.

Vláda podle něho plní doporučení komise, která se vyšetřováním nelegálních praktik zabývala. Kabinet mimo jiné přichystal nová zákonná pravidla, která mají zlepšit situaci lidí v ústavech a zabránit tomu, aby se podobné věci opakovaly.

Today I stood before survivors of abuse in care as the representative of not only this Government, but all of the governments that have gone before us to offer a formal and unreserved apology for the abuse suffered while in state care, churches and other faith-based places.



