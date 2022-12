Zástupci laureátů Nobelovy ceny za mír převzali ocenění za ,reprezentaci občanské společnosti`

Výbor Nobelovy ceny za mír v odůvodnění uvedl, že letošní ocenění reprezentují občanskou společnost ve svých zemích. Podle předsedkyně Nobelova výboru Berity Reissové-Andersenové laureáti „podporovali právo na kritiku moci a ochranu základních práv občanů“ a mají podobné cíle i způsob aktivity. „Cílem je hnát pachatele k zodpovědnosti, ctít oběti a vyvarovat se opakování krutostí,“ uvedla.

#NobelPrize laureate Bialiatski will not receive his award today in Oslo, but the whole world admires his courage and shows him great respect. The dictator of #Belarus who imprisoned him will go down in history as a disgrace to his nation. pic.twitter.com/3ipI73yg5I