Noční cesty vlakem po Evropě? Je to populární, ale drahé. Belgie v čele EU chce podpořit jejich rozvoj

Večer v Praze nastoupíte do spacího vozu a ráno se vzbudíte v Amsterdamu nebo Bruselu. A naopak. Tato noční vlaková linka nizozemsko-belgického dopravce začne fungovat na konci března. Jde o další posílení systému nočních vlaků v Evropě. A právě rozvoj této alternativy k letecké dopravě patří mezi priority belgického předsednictví Evropské unii. To Belgičané dnes slavnostně zahajují.

Noční vlaky zažívají v Evropě renesanci poté, co se hodně mezinárodních spojů hlavně na Západě v nedávné minulosti rušilo. Teď se i s ohledem na klimatickou krizi vracejí. Jsou výrazně nejšetrnější formou dopravy po Evropě do vzdálenosti do 1500 kilometrů.

Cesta nočním vlakem mezi městy Evropské unie má v průměru 28krát nižší emise skleníkových plynů oproti cestě letadlem na stejné trase. Uvádí to data Mezinárodní energetické agentury z roku 2019.

Lídrem jsou Rakouské dráhy (ÖBB), které provozují mnoho linek a hlásí velký zájem, bývají vyprodané. Na konci roku představili Rakušané také nové noční vlakové soupravy s moderními jednolůžkovými kabinami. Ty propůjčují i do zahraničí – právě tyto vlaky jezdí od prosince i na obnovené lince mezi Berlínem a Paříží. Jiné na trase Vídeň-Hamburk.

Z Prahy se dá nočním vlakem dostat například do Varšavy, Budapešti, na Slovensko, do Curychu – a od března tedy novým spojem i do Amsterdamu nebo až Bruselu a zpět.

Noční vlaky mají velký potenciál v nahrazování letecké dopravy, ale leccos ho brzdí. Některá omezení jsou kapacitní. Po Evropě létá denně tolik lidí, že i kdyby všichni chtěli přesednout na vysokorychlostní a noční vlaky, vagóny ani tratě je nepoberou.

„Trať máte jen jednu. Já jsem podrobně studoval třeba populární trasu Brusel-Barcelona. Abyste tam mohli jen nočními vlaky plně nahradit leteckou dopravu, potřebovali byste vypravit každou noc šest vlaků v obou směrech. To je nemožné. I proto, že stejným koridorem jezdí do Barcelony i vlaky z Paříže, Londýna, Frankfurtu nebo Ženevy,“ říká pro iROZHLAS.cz Bart Grugeon, nezávislý novinář zabývající se problematikou systému nočních vlaků v Evropské unii.

Řešení je politické

„Nočními vlaky jezdí méně než jedno procento ve srovnání s těmi, kdo po Evropě létají,“ dodává. Potenciál k navýšení současné kapacity je tak podle něj velký a noční vlaky jako forma dopravy jsou podle průzkumů mezi cestovateli populární. Jenže jsou drahé a systém je nepřehledný.

„V tuto chvíli je letenka na stejné trati v průměru čtyřikrát levnější než jízdenka na noční vlak,“ upozorňuje Grugeon. Řešení je podle něj politické.

„Pokud chceme více nočních vlaků, musíme vytvořit podmínky, za kterých bude zajímavější je provozovat. Teď jsou veřejné investice a daňový systém nastaveny výhodně pro auta a letadla, nevýhodně pro noční vlaky,“ upozorňuje Grugeon, že mnoho peněz jde na dotace letištím nebo na letecký benzín. A že za posledních patnáct let šlo do silniční infrastruktury o 66 procent víc evropských peněz než do železniční, která se kvůli tomu zhoršuje.

„Pokud noční vlaky chceme rozvíjet, musíme k tomu dát politický podnět,“ myslí si Belgičan. Právě jeho země se toho chce ujmout teď během předsednictví Radě Evropské unie.

Už loni se belgická vláda připojila k dopisu Evropské komisi, který vyzýval k rozvoji potenciálu nočních vlaků v Evropě coby klimaticky zodpovědné alternativy k autům a letadlům. Teď chce především ministr dopravy Georges Gilkinet využít půlroční vůdčí role Belgie v Evropské unii a učinit rozvoj nočních vlakových spojů celoevropskou agendou.

„Má několik strategií. Navrhuje třeba odstranit zdanění mezinárodních jízdenek. Chce prozkoumat, co by se dalo udělat s kilometrovými platbami za využití tratí. Nebo lépe propojit rezervační systémy mezinárodních nočních vlaků. Belgické předsednictví se tedy bude soustředit na to, aby tržní prostředí bylo pro noční vlaky lépe nastavené. V dubnu k tomu bude v Bruselu i zvláštní summit. Ale nedá se asi čekat, že se z nočních vlaků rázem stane veřejná služba, na to čas ještě neuzrál,“ říká Bart Grugeon.