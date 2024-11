O zatčené íránské studentce nejsou žádné informace. Amnesty International varuje před mučením

Mladá žena se podle zahraničních zdrojů předtím dostala do konfliktu se členy milice Basídž, ta je součástí Islámských revolučních gard. Několik mužů ji v areálu místní univerzity Ázád mělo strhnout hidžáb a další oblečení. Poté si sundala i zbytek oděvu vyjma spodního prádla a procházela se ulicemi Teheránu.

Videozáznamy přihlížejících ukazují, jak následně studentku obklíčí skupina mužů v civilním oblečení a naloží ji do auta. Amir Mahdžob, vedoucí komunikačního oddělení univerzity, označil chování ženy za „nemravný čin“. Dodal, že po zásahu bezpečnostního týmu školy skončila na policejní stanici.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm