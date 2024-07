‚Omyl, na který můžeme zapomenout.‘ Zelenskyj přešel Bidenův přeřek, kdy ho představil jako Putina

Byl to jen omyl, na který můžeme zapomenout, řekl v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o přeřeknutí amerického prezidenta Joea Bidena. Ten jej na summitu NATO ve Washingtonu ve čtvrtek omylem představil jako ruského prezidenta Vladimira Putina a vzápětí se opravil. Zelenskyj se v sobotu vyjádřil v Dublinu, v dalších dnech by měl podle médií zamířit také do Británie. Dublin 18:52 13. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Joe Biden si potřásají rukou na schůzce k dohodě o Ukrajině v rámci summitu k 75. výročí založení NATO ve Washingtonu 11. července 2024 | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

„Byl to omyl. Myslím, že Spojené státy poskytly Ukrajincům velkou podporu. Na některé chyby můžeme zapomenout a to je i tento případ,“ citují Zelenského tiskové agentury.

Ukrajinský prezident se v sobotu na letišti Shannon na západě Irska setkal s irským premiérem Simonem Harrisem. Státníci podle agentury AFP jednali o možné dohodě o odminování země napadené Ruskem, o humanitární pomoci a o potravinové bezpečnosti.

Zelenskyj poděkoval Irsku za podporu a přijetí uprchlíků. Harris prezidenta vybídl, aby se v budoucnu do Irska vrátil i na oficiální návštěvu. Irsko si zakládá na své neutralitě a Ukrajině poskytlo jen nevojenskou pomoc.

Příští týden by měl Zelenskyj přiletět do Británie, kde se bude konat čtvrté setkání Evropského politického společenství zahrnujícího státy Evropské unie a další země, uvedl v sobotu deník The Guardian.

Jednání v Blenheimském paláci u Oxfordu, které by se mělo zaměřit na Ukrajinu a na migraci, se má zúčastnit na 50 vedoucích představitelů evropských států. Na setkání Česko a Ukrajina podepíší bezpečnostní dohodu.