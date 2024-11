ONLINE: Průzkumy jsou velice těsné. Výsledek voleb v USA předvídá fotbal, opice i jednotlivé okresy

Výsledek amerických voleb se svět dozví nejdříve ve středu ráno středoevropského času. Američané ale už po léta mají řadu pověr, prognostik a indikátorů, které mohou napovědět, kdo Bílý dům obsadí. Třeba jedna praví, že když fotbalový tým Washington Commanders zvítězí v posledním zápase před volbami, obhajující strana volby vyhraje. Od roku 1936 do roku 2000 to fungovalo. Jaké jsou další a jak volby sledovat seriózněji? Sledujeme online Washington 6:00 5. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střet mezi hráči New York Giants a Washington Commanders při posledním zápase před volbami je pomyslným střetem mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harrisovou | Foto: Vincent Carchietta | Zdroj: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Výsledek Washington Commanders (dříve Redskins) po 76 let „prozrazoval“ výsledek amerických prezidentských voleb. Letos v posledním zápase před volbami – proti Chiacago Bears – tým z hlavního města zvítězil a Bílý dům by tedy měla obsadit demokratka Kamala Harrisová.

Nutno však podotknout, že v letech 2012, 2016 a 2020 se prognostika spletla. Ostatně stejně jako řada dalších v posledních letech.

Děti a opice volí prezidenta

Podle autora Jonathana Raunche mají američtí prezidentští kandidáti 14letou expirační dobu – žádný prezident od dob Theodora Roosevelta neobsadil Bílý dům déle než 14 let poté, co byl poprvé zvolen do významného úřadu jako starosta, kongresman či senátor. Výjimkou byl Llyndon Johnson.

Raunch svoji teorii nicméně s nadsázkou formuloval už před asi 20 lety a její platnost nyní pokulhává. Donald Trump se stal prezidentem v roce 2016 a do té doby žádný významný úřad nezastával. Joe Biden se pak prezidentem stal v roce 2020 až 48 let poté, co složil slib jako senátor.

Zábavnějšími prognostikami byly v posledních letech halloweenské masky, zmrzlinové kornouty nebo dětské hlasy.

Například žáci základní školy v Yorktown Heights ve státě New York předpověděli výsledek prezidentských voleb správně pokaždé mezi lety 1968 a 2016. Prodeje halloweenských masek s obličeji kandidátů zase byly dobrým indikátorem toho, kdo vyhraje hlas většiny Američanů, i když se prezidentem stát nemusel.

Výsledky voleb tradičně předpovídají také zvířata, někdy s větší mírou serióznosti, než je běžné – veverka či pes vybírající z misky se žrádlem a fotkou kandidáta už málokoho překvapí. Letos v září nicméně v časopise Science vyšla studie, v rámci níž vědci ukazovali opicím obličeje kandidátů do Kongresu a na guvernérské posty za posledních 28 let.

Studie došla k závěru, že opice se v 54,4 procentech případů dívaly déle na fotografie těch, kteří nakonec prohráli. U klíčových států byla zvířata přesnější – poraženého svým pohledem vybrala v 58,1 procentech případů. U prezidentských voleb ale nebyla o nic přesnější než hod mincí.

Jeden okres, celá země

Spolehlivější než opice a zajímavější pro ty, kteří budou chtít americkou volební noc sledovat živě, mohou být okresy, které díky své geografické poloze, demografickému složení či z jiného důvodu historicky volí tak, jak nakonec volí celá země.

Pro ilustraci může sloužit i anglickojazyčná wikipedie – existuje více než 150 okresů, které se v posledních 44 letech v prezidentských volbách „spletly“ jednou či dvakrát, a jediný, Calallam County ve státě Washington, kde obyvatelé od roku 1980 vždy zvolili muže, který nakonec usedl v Bílém domě.

Vhodným příkladem pro letošní volby je Pensylvánie. Stát na severovýchodě USA zastupuje v prezidentských volbách 19 volitelů, nejvíc ze všech klíčových států, a její zisk tak cestu do Bílého domu velmi usnadňuje.

Na severozápadním cípu Pensylvánie pak leží okres Eerie, který slouží jako „maják“ ne pro celé prezidentské volby, ale pro Pensylvánii. Kromě toho, že ve městě Eerie sněží skoro nejvíce z celých Spojených států, místní volba prezidenta korespondovala s volbou celé Pensylvánie pokaždé od konce druhé světové války. Jedinou výjimkou byl rok 1988.

Kdy bude jasno?

Příští americký prezident či prezidentka může být podle předběžných výsledků vyhlášen už ve středu ráno Středoevropského času (SEČ). Například ve zmíněné Pensylvánii se místnosti zavřou ve dvě hodiny ráno SEČ.

Vzhledem k tomu, jak těsné by volby podle průzkumů mohly být, volebním komisím v řadě států může přepočítávání hlasů trvat a vítěze ve svém obvodu tak mohou oznámit až za několik hodin, dní, případně týdnů.

K rychlosti sčítání naopak přispěje, že méně lidí odevzdá hlasy poštou než při posledních, pandemií zasažených prezidentských volbách. Drtivá většina států letos také umožňuje, aby jejich volební komise předpřipravily hlasy odevzdané dálkově ke sčítání, například je vyndaly z obálek, ve kterých přišly, což v řádech milionů hlasů může proces uspíšit.

Jak sčítání zrychlit, řeší komise i na lokálních úrovních, píše server Politico. Například ve Fulton County v Georgii mají domluvený policejní doprovod pro převoz paměťových karet z volební místnosti na centrální sčítací místo. „Myslím, že voliči mohou výsledky očekávat celkem brzo v porovnání z předchozími lety,“ uvedla místní hlavní organizátorka voleb Nadine Williamsová.

Je však nutné podotknout, že výsledky oznámené v řádu hodin, i třeba jednoho dne, jsou vždy neoficiální – sdílejí je však americká i jiná média a staví je na propočtech, podle kterých už druhý kandidát nemá šanci zvítězit.

Například server Politico ve vyhlašování spoléhá na propočty agentury AP. Interaktivní volební mapa, kterou můžete sledovat na webu iROZHLAS.cz, svá data zdrojuje rovněž z agentury AP a agentury ČTK.