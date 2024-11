Bitva o hlasy do poslední chvíle. ‚Máme tu půl na půl republikány a demokraty,‘ říká Kim v Pensylvánii

Čekám na začátek jedné oficiální akce z Trumpovy kampaně. Bez Trumpa, ale s jeho politickými podporovateli, na které tady u otevřeného skladu s materiálem čeká asi stovka příznivců s vlajkami a transparenty.

„To je poprvé, co jsem na takové akci. V tom autobuse jedou samí skvělí lidé. Doufám, že s námi budou všichni mluvit. Jihovýchodní Pensylvánie je zásadní pro to, aby Donald Trump vyhrál. Protože tu máme tak půl na půl republikány a demokraty. Takže pokud by se tady zadařilo, tak by mohl mít velkou šanci na to vyhrát,“ vysvětluje pro Radiožurnál Kim s růžovou kšiltovkou Ženy pro Trumpa.

Do toho začala hrát Trumpova „hymna“ a přijíždí autobus s velkou fotkou republikánského kandidáta. Místo, na kterém se akce koná, patří podnikateli ve stavebnictví Zebbimu Suleckému.

„Přijeli jsme sem v roce 1987 s dvouletým dítětem a kufrem. Vyrůstali jsme v komunistické zemi a víme, jaké to je. A to mne děsí. To není země, do které jsme přišli. Víme, co to znamená svoboda. Tu teď lidi berou jako samozřejmost. Proto už dlouho podporuji změny,“ přibližuje svůj postoj.

Trumpovi političtí podporovatelé u autobusu s velkou fotkou republikánského kandidáta Donalda Trumpa | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Už skoro hodinu se tady střídají u mikrofonu politici. Velmi ostře se ohrazují proti Trumpově soupeřce Kamale Harrisové. Republikánský člen Sněmovny reprezentantů za Floridu Byron Donalds pak ale před námi novináři mluví hlavně o Trumpových prezidentských plánech.

„Máme pro tuto zemi vizi. Snížit ceny. Zajistit, aby naše ekonomika prosperovala, rostly mzdy, firmy zůstávaly ve Spojených státech. A ochránit naši hranici. A to je to, co lidi chtějí, aby se stalo. Takže teď běžte volit,“ prohlašuje.

A hodně tady také zaznívají výzvy k tomu, aby lidé k volbám ještě přemluvili své známé. Odvoleno už má třeba Maria: „Vím, že prezident Trump a jeho tým hodně tlačili na to, abychom volili v předtermínu. Každý den nám přicházela spousta letáků o předtermínovém hlasování, slyšeli jsme to v televizi, v rádiu. Takže jsme pochopili, že je to něco, co prezident Trump chce, abychom udělali.“

U mikrofonu se střídají politici. Velmi ostře se ohrazují proti Trumpově soupeřce Kamale Harrisové | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Odbory pro Kamalu Harrisovou

Přesunula jsem se k centru Filadelfie, do průmyslové oblasti. Tady naopak uspořádaly akci odbory na podporu kandidátky demokratů Kamaly Harrisové.

„Téměř všechny odbory podpořily Kamalu Harrisovou. S jednou nebo dvěma výjimkami. Ale žádné odbory nepodpořily Donalda Trumpa. A ten důvod je jasný, bojujeme proti fašismu,“ vysvětluje Daimon, který pracuje pro federaci odborů.

Je tu hodně různobarevných transparentů – podle toho, ke kterým odborům kdo patří a i na pódiu se střídají řečníci z různých organizací. Jednou z nich je i prezidentka učitelských odborů Randi Weingartenová.

„Moji členové chtějí mít jistotu, že děti v Americe budou mít příležitost díky veřejnému školství a díky tomu, že pro jejich rodiče tu je odborové hnutí. Chtějí mít jistotu, že jejich děti nebudou mít méně práv, než máme my. Chtějí mít jistotu, že v Americe bude demokracie,“ podotýká. Už několik týdnů Spojené státy křižuje ve velkém autobusu.

Akce odborů na podporu kandidátky demokratů Kamaly Harrisové | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Dobrovolník odborů, které zastupují zdravotní sestry a pečovatelky, zase chodí dům od domu odborových členů a zve je k volbám.

„Já jsem tu od května. A moje odbory dohromady zaklepaly na dveře pěti milionů domácností, jen já na 10 tisíc dveří ve Filadelfii a okolí. Reakce se měnily po té situaci s Joem Bidenem a když to převzala Kamala Harrisová. Lidi to povzbudilo. Říkali nám: ‚Mám ji rád, líbí se mi, co prosazuje.‘ Ale i dnes jsem ještě potkal nerozhodnuté voliče,“ popisuje svou zkušenost.

I tady slyším výzvy k tomu, aby ještě s přesvědčováním lidí dobrovolníci vydrželi. Poslouchá to i učitelka chemie Kate. „Tento rok jsme dělali hodně kontaktní a telefonickou kampaň, abychom lidi opravdu dostali k volbám. Volební účast bývá ve Spojených státech fakt špatná,“ zdůrazňuje.

Do klíčové Pensylvánie poslední den předvolební kampaně míří Donald Trump i Kamala Harrisová.

Akce odborů na podporu kandidátky demokratů Kamaly Harrisové | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas