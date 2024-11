‚Ženy, volte podle sebe.‘ Spojené státy dělí v době prezidentských voleb i téma práva žen na potrat

Na Náměstí svobody vedle Bílého domu se sešly tisíce lidí z celé země. Dorazily třeba až z Nebrasky nebo Arizony, jako Denise. „Nejde zdaleka pouze o interrupce,“ říká s tím, že jako další Američané, kteří na Pochod žen dorazili, i ona má obavy z toho, co by zvolení Donalda Trumpa pro zemi znamenalo. „Všechna naše práva nám mohou být odebrána,“ říká.

Interrupce jsou zde ale přesto hlavní volební téma. Především od roku 2022, kdy americký Nejvyšší soud zrušil federálně zaručené právo na umělý potrat.

„Tyto zákazy (potratů) napříč Amerikou představují zdravotní krizi. Jsem tu na podporu všech žen, které chtějí mít možnost se samy rozhodovat ohledně svého těla. Přístup k interrupcím jsme tu měli 50 let a najednou to neplatí. Nahání to hrůzu. Znám dívky, které si podle toho vybírají, kam půjdou na univerzitu, aby se neocitly ve státě, kde se jim v případě potřeby nedostane náležité péče,“ vysvětluje Hanele, proč je pro ni téma důležité.

Sedmnáctileté kamarádky Eva a Ella v těchto volbách ještě hlasovat nemohou, ale cítí, že výsledek těchto voleb může ovlivnit celou jejich budoucnost ve Spojených státech. Podle Evy je absurdní, že se musí ve svém věku obávat, že přichází o svá prává. „Tohle ovlivní náš celý život, naši budoucnost. Proto si myslím, že je důležité za to bojovat,“ dodává Ela.

Lavírující Trump

Donald Trump v poslední době lavíroval mezi podporou celofederálního zákazu interrupcí a naopak slovy o tom, že o něco takového usilovat nebude. Volební tým Kamaly Harris na ženy v těchto volbách velmi sází. Natočil i předvolební videa, ve kterých ženy ujišťuje, že jsou volby tajné. A tak se nemusí zodpovídat svým manželům, pro koho ve skutečnosti hlasují.

„Žila jsem dřív na jihu a tam bylo až příliš žen, které volily prostě tak, jak jim řekli jejich manželé, otcové nebo dědové. Bylo to proti jejich vlastním právům a zájmům. A já myslím, že každý by měl volit podle svých vlastních zájmů. Takže se mi ta videokampaň líbí. Existuje i její terénní verze. Už měsíce ženy nechávají na dámských záchodcích vzkazy, ať i další ženy volí Harrisovou a že o tom nemusejí nikomu říkat. Doufám proto, že ženy k volbám přijdou a budou hlasovat pro Kamalu,“ říká Meredith.

Advokát Robert dorazil na demonstraci se svou ženou a transparentem „Ženy zachrání Spojené státy“ | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Vedle stojící advokát Robert přišel na demonstraci se svou ženou. V ruce drží nápis: „Ženy zachrání Spojené státy.“

„Myslím, že ženy jsou v tuhle chvíli naše jediná naděje. A bylo to tak vždycky, třeba i při francouzské revoluci. Mám tady s sebou svou půvabnou ženu. V ženy jsem vždycky věřil, je to náš kompas na cestě k civilizovanější společnosti. Na tu jsou teď muži trochu moc machističtí. Cítím, že nás muži nechali na holičkách. Ženy mají mnohem víc emocí, soucitu a hloubky. A já doufám, že lidi chápou, že jsme teď na pokraji autokracie. Coby advokát si to opravdu myslím,“ dodává.

Jak to bude ve Spojených státech nejen s potraty dále, se rozhodne už v úterý – ve volební den. Více než 75 milionů Američanů ale už hlasovalo v předtermínu.

„Ponechejte potraty legální,“ požadují demonstrující | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas