ONLINE: Ruské síly podle analytiků v Doněcké oblasti postoupily. Pokouší se otevřít cestu do Torecka

„Nepřítel postoupil u obcí Pantelejmonivka, Pivnične, Ňju-Jork a jeho okolí,“ napsali analytici, citovaní agenturou Unian. Ta dodala, že podle ukrajinského generálního štábu se ruská vojska za podpory letectva čtyřikrát pokusila prorazit obranu u Torecka; dva útoky byly odraženy a dva ještě pokračují, tvrdí ukrajinské velení.

Ukrajinská armáda minulý týden u Torecka ustoupila, aby se vyhnula obklíčení ruskými silami, které se snažily obejít ukrajinská opevnění ze severu přes Zalizne a z jihu přes Ňju-Jork. V ukrajinských pozicích tak vznikl výběžek, který hrozil stát se kotlem obklíčených vojáků.

Ukrajinské jednotky z něj proto ustoupily, připomněl Unian a dodal, že navzdory dílčím úspěchům Rusů je na tomto úseku fronty podle analytiků velký průlom do ukrajinských pozic málo pravděpodobný. Ale pokud by se ruským jednotkám podařilo obsadit bašty ukrajinské obrany u Torecka, mohly by postoupit ke Kosťantynivce.