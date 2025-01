ONLINE: Ukrajinský pilot F-16 během jediného letu zneškodnil šest ruských střel, tvrdí Kyjev

Ukrajinský pilot stíhacího letounu F-16 údajně v prosinci při rozsáhlém ruském útoku během jediného letu zneškodnil šest ruských střel. Velitelství ukrajinského letectva na facebooku uvedlo, že jde o rekord za dobu používání těchto letadel. Dvě střely pilot sestřelil leteckým kanonem. Tyto informace nelze nezávisle ověřit. Sledujeme online Kyjev 7:11 8. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stroje F-16, které má Ukrajina k dispozici, jsou vyzbrojeny čtyřmi střelami (ilustrační foto) | Zdroj: Polaris / Profimedia

Rusko 13. prosince podniklo další z velkých útoků na Ukrajinu. Na její území vyslalo téměř 200 dronů a více než 90 raket a střel různých typů. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského šlo o jeden z největších útoků na energetickou infrastrukturu jeho země.

Zachytit střely s plochou dráhou letu je podle mluvčího ukrajinského letectva Jurije Ihnata hlavním úkolem pilotů stíhacích letounů. Stroje F-16, které má Ukrajina k dispozici, jsou vyzbrojeny čtyřmi střelami středního a krátkého dosahu.

Pilot je při bojovém nasazení všechny použil a letounu docházelo palivo. Byl proto stažen, ale všiml si, že další střela míří ve směru Kyjeva. Sestřelil ji leteckým kanonem. Podobně tomu podle tvrzení Ukrajinců bylo i v případě další střely, která údajně letěla rychlostí 650 kilometrů za hodinu.

Ukrajinské vzdušné síly také uvedly, že piloti sestřelování nepřátelských střel s použitím leteckých kanonů cvičí na simulátorech ve Spojených státech, ale až do této operace si to nevyzkoušeli přímo v boji. Server The Kyiv Independent připomíná, že určitý počet amerických letounů F-16 dodaly Ukrajině Nizozemsko a Dánsko, další letadla jí přislíbili i jiní spojenci. Ukrajinské letectvo je využívá k obraně při ruských útocích na města a infrastrukturu.