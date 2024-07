ONLINE: V létě přijde na Ukrajinu 100 000 kusů munice. Do iniciativy přispělo 15 zemí, řekl Lipavský

Díky české muniční iniciativě bude během července a srpna dodáno na Ukrajinu 100 000 kusů munice. V Bruselu to v pondělí oznámil český ministr zahraničí Jan Lipavský. Podle něj se do iniciativy dosud zapojilo 18 zemí, 15 z nich již splnilo své sliby a přispělo. Znamená to, že financí je dostatek na to, aby do konce roku mohlo být na Ukrajinu dodáno 500 000 kusů munice.

Sledujeme online Praha 10:02 22. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít