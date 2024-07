ONLINE: Zverbuj vojáka, získej odměnu. Tatarstán nabízí 100 000 rublů za nové lidi pro ruskou armádu

Úřady v autonomním Tatarstánu v Rusku nově nabízejí odměnu 100 000 rublů (asi 26 700 korun) za pomoc při zverbování nového vojáka do války proti Ukrajině, uvedl server Meduza s odvoláním na sdělení na zvláštním webu, vytvořeném pro verbování obyvatel regionu do války proti Ukrajině. Sledujeme online Moskva 6:50 12. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřady zprvu nabízely 50 000 rublů, ale o pár dní později odměnu zdvojnásobily | Zdroj: Reuters

Ze sdělení vyplývá, že nárok na odměnu mohou mít vojákovi přátelé a příbuzní, ale i pracovníci vojenských správ a úřadů, jakož i „libovolné osoby, které získaly kandidáta“. Nárok naopak nemohou vznést odsouzení a vyšetřovaní lidé, jakož i ti, kdo sami odešli sloužit do dobrovolnických jednotek.

Úřady zprvu nabízely 50 000 rublů, ale o pár dní později odměnu zdvojnásobily. O nabídce informují také státní média, místní portály a weby regionálních novin a úřadů.

Na počátku tohoto měsíce úřady v Tatarstánu zvýšily jednorázovou odměnu, kterou vyplácejí lidem, kteří podepíší kontrakt s ministerstvem obrany, a to hned o půl milionu rublů. Nově tedy vyplácejí 1,05 milionu rublů za podepsání kontraktu, který znamená vyslání do války.

Spolu s dalšími slíbenými odměnami si tak rekrut z Tatarstánu jednorázově přijde na až milionu rublů (asi 400 000 korun), což představuje jednu z nejvyšších jednorázových odměn pro nové vojáky v Rusku, dodala Meduza.

Rusko vpádem svých vojsk do sousední země, podniknutým na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina 24. února 2022, rozpoutalo nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Moskva své vlastní ztráty neuvádí, ukrajinské velení je odhaduje na více než 555 000 mužů od začátku války.

K doplnění ztrát musel Putin předloni v září vyhlásit částečnou mobilizaci, v jejímž rámci úřady odvedly do války na 300 000 záložníků. Další statisíce Rusů v obavě před povoláním do války odcestovaly do ciziny.

Úřady tvrdí, že další vlnu mobilizace nechystají, protože do armády se hlásí dost dobrovolníků, a to zřejmě i pod vlivem slibovaných příjmů.

Sám Putin ještě v září 2022 nařídil vyplácet 19 000 rublů všem, kdo během války podepíší s armádou roční a delší kontrakt. K tomuto federálnímu příspěvku jednotlivé regiony přidávají vlastní odměny, jejichž výše se liší.