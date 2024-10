Po výbuchu muničního skladu na Ukrajině zasáhl Evropu radioaktivní mrak, tvrdí e-mail. Odvolává se na slova „chemika“ v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Jednalo se ale pravděpodobně o poslance SPD Jiřího Kobzu. Více než rok starý incident, který e-mail přirovnává k havárii v Černobylu, ale žádné ‚výkyvy‘ nezpůsobil. „Má to jen děsit,“ říká předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová pro projekt iROZHLAS.cz Ověřovna. Ověřovna Praha 5:00 13. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít OVĚŘOVNA: Výbuch munice na Ukrajině jako druhý Černobyl, lže e-mail. ‚Nehorázná blbost,‘ říká Drábová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Řetězový e-mail píše o „chemikovi, odborníkovi na radiaci, který dnes mluvil u Václava Moravce (v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, pozn. red.)“. Pravděpodobně se ale nejedná o chemika ale o poslance SPD Jiřího Kobzu, který v pořadu vystoupil 24. září 2023 – tedy před rokem.

„Předpokládám, že jde o poslance o Jiřího Kobzu z SPD, protože jsem se jinde s nikým jiným v uplynulém roce a půl o radiaci ve vztahu k Ukrajině nebavil,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz novinář a vysokoškolský pedagog Václav Moravec.

„V pořadu jsem jej představil a oslovoval jsem ho pane poslanče. Nikdo z pozorných diváků si nemohl myslet, že to byl chemik… Pozvali jsme Jiřího Kobzu do Otázek proto, že je členem zahraničního výboru a zastával kritický postoj k podpoře Ukrajiny,“ dodává.

Výbuchem skladu munice, na který se e-mail odvolává, byl nejspíše sklad v ukrajinském městě Chmelnický, který byl zasažen 13. května 2023. Ruské ministerstvo obrany po útoku uvedlo, že se ve skladu nacházela munice s ochuzeným uranem.

Ruský tajemník Rady bezpečnosti následně na konferenci uvedl, že výbuch vytvořil radioaktivní mrak, který směřoval do Evropy. „Zvýšení úrovně radiace již bylo zaznamenáno v Polsku,” uvedl.

Vychýlená měření

Některé měřící stanice – třeba právě ta v Polsku – občas naměří vychýlené hodnoty kvůli jevu, kterému se jinak říká přírodní radiační pozadí. „Když začne pršet, tak se z atmosféry vyplaví dceřiné produkty radonu a zvýší lokálně hodnoty radiace. To máme napozorováno, ale to můžete vysvětlovat jenom lidem, který si to chtějí nechat vysvětlit,“ vyložila Drábová.

„Kromě ukrajinské armády a případného dodavatele navíc nikdo to neví, jestli tam něco takového bylo. A i kdyby to tam vybuchlo to, tak se ochuzený uran rozpráší pouze lokálně. Nemá žádnou schopnost kontaminovat na velkou vzdálenost,“ řekla Drábová.

Stejným způsobem podle Drábové mohl dojí k zavádějícím výsledkům měření i poslanec Kobza, který „sám naměřil asi čtyřnásobek radioaktivního pozadí u sebe před domem“, jak zaznělo v Otázkách.

Moravec na jeho tvrzení přímo v pořadu reagoval slovy, že informace o radioaktivitě i radioaktivním mraku, který poslanec rovněž zmiňoval, již vyvrátily úřady pro jadernou bezpečnost včetně českého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. „Věřím tomu, co jsem naměřil,“ odvětil Kobza.

„Pan Kobza to pravděpodobně měřil úplně stejně jako všichni ostatní. Tím pádem vidí poměrně velké výkyvy toho takzvaného přírodního pozadí. Ty mohou být opravdu velké, to může být i zhruba 20 procent. Je to ale opravdu přírodní záležitost,“ komentovala Drábová.

Pan poslanec Kobza je ústavní činitel. To ho opravňuje rozumět všemu. Tedy kromě toho, o čem nic neví a plácá, co mu slina na jazyk přinese. — Dana Drábová #KeepCalmAndCarryOn (@DrabovaDana) September 24, 2023

Zvýšené úrovně radiace kvůli incidentu ve městě Chmelnický v minulost vyvrátily i portály Demagog a Středoevropská observatoř digitálních médií (Central European Digital Media Observatory, CEDMO).

‚Stejné jako v Černobylu‘

E-mail dále tvrdí, že údajný jaderný incident je obdobný, jako havárie Černobylské jaderné elektrárny v roce 1986. „Je to nehorázná blbost. To píšou lidé, kteří vás chtějí vyděsit. Protože Černobyl je velký symbol,“ vysvětluje Drábová.

Misinformačně-dezinformační traktát cituje i ruského „vojenského experta“ Alexeje Anpilogova, který dlouhodobě kritizuje Ukrajinu a obhajuje ruský narativ její násilné „denacifikace“. „Rusko to dělá proto, že chce dosáhnout lepšího světa,“ tvrdí v jednom z rozhovorů.

Podle něj lze údajně po incidentu očekávat, že se zvýší výskyt onkologických onemocnění v okolí Ukrajiny.

„Lidé najdou spoustu článků o tom, jak použití podkaliberních nábojů s ochuzeným uranem zvedl nápad onkologických onemocnění v Iráku nebo při válce na Balkáně. Když si to na internetu chtějí najít, tak si najdou spoustu věcí. Ani jedna ze studií ve výsledcích ale není průkazná,“ upozornila Drábová.

Co jsou uranové střely?

Bezpečnostní analytik z FSV UK Michal Smetana vyložil, že se střely s ochuzeným uranem jsou typ munice, která v sobě obsahuje chemický prvek uran s nižším podílem radioaktivního izotopu U-235 než má uran vyskytující se přírodně. „Proto termín ‚ochuzený‘. U ‚obohaceného‘ uranu je naopak snaha dosáhnout většího podílu U-235.“

Materiál má podle něj velmi vysokou hustotou, díky které mají střely s tímto materiálem velmi dobrou průraznost, zvláště proti silně pancéřovaným cílům jako jsou tanky, obrněná vozidla, apod. Ochuzený uran tak má využití například jako tanková munice.

Střely s ochuzeným Uranem jsou na radioaktivně velmi slabé, nicméně velmi toxické, říká Smetana. „Aerosol, který vzniká po použití tohoto typu munice, se uvolňuje do okolního prostředí a může následně být inhalován vojáky či civilisty a vést ke zdravotním problémům. Proto jsou s používáním munice obsahující tento materiál spojena určitá kontaminační rizika.“

USA podle Smetany již v loňském roce oznámily záměr dodat Ukrajině munici na bázi ochuzeného uranu pro tanky M1 Abrams. Stejně tak postupovala Velká Británie ohledně dodávek tohoto typu munice pro tanky Challenger 2. Z veřejných zdrojů není možné věrohodně ověřit, jakým množstvím této munice Ukrajina disponuje a jak intenzivně tuto munice na bojišti využívá.

‚Nedbalá práce s informacemi‘

V textu se podle Václava Moravce opakuje častý motiv ve vztahu podrývání důvěry ve zpravodajská média a žurnalistiku. „Co nám naši demokratičtí strážci pravdy nesdělí? Naše média mlčí, jak to, že naše média mlčí?...“ Nejen tento motiv postrádá podle něj korektní žurnalistické postupy.

„Máte tam mnoho neznámých – ‚Václav Moravec teď měl…‘ bez zmínky o tom kdy a kde… Seriózní žurnalistika by měla mít povinnost u zdrojů udělat třeba hyperlink, nebo na ně jinak odkázat,“ popsal Moravec.

Neznámý je i autor textu, „z důvodu jeho ochrany před novodobou nedemokratickou cenzurou jsme jej vymazali,“ jak líčí e-mail. Jeho celé znění lze nalézt na internetu, kde je publikovaný jako článek na jednom z webů.

„Apelativnost obsažená v e-mailu je jedním z principů, na nichž staví misinformace a dezinformace. ‚Někdo před námi něco utajuje, u Moravce mluvil nějaký chemik…‘ Tento typ nedbalé práce s informacemi je to, co zamořuje digitální ekosystém,“ komentoval Moravec znění textu, který by podle něj mohl sloužit z hlediska nedostatečné práce s informacemi pro mediální výchovu.

„Bohužel jsme zrelativizovali dobírání se pravdy, svoboda slova nemá hranice a každý si může bezostyšně lhát,“ uzavřel Moravec.

Potvrzujeme normální radiační situaci na území celé Evropy, tedy i České republiky a Ukrajiny. Stránky s daty už asi znáte, ale opakování je je matkou moudrosti

➡️ MonRaS https://t.co/Wp4jCe2Qui,

➡️ EURDEP https://t.co/xCD5NCF15p,

➡️ Windy https://t.co/swwo29gLk5. — Státní úřad pro jadernou bezpečnost (@SUJBofficial) October 11, 2024