26. 6. 2015 |Gregor Martin Papucsek, Jan Prokeš, Ondřej Houska, Simona Bartošová |Zprávy ze světa

Česko i další země EU si můžou samy určit, kolik uprchlíků ze Středomoří nebo Blízkého východu přijmou. Vyplývá to ze závěrů bruselského summitu. Premiéři a prezidenti zemí EU na něm odmítli povinné kvóty, zároveň se ale zavázali, že budou migranty přijímat dobrovolně. V součtu by měla celá unie do dvou let umístit 60 tisíc běženců, v českém případě to nejspíš budou stovky ročně. Česko, Slovensko nebo Maďarsko jsou s výsledkem summitu spokojené, například Itálie ho ale kritizuje.